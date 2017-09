Začala demolice historických kasáren, nový vlastník tam postaví sklady

„Předpokládáme, že příští rok v tuto dobu tu začneme stavět,“ uvedl Jaroslav Třešňák, generální ředitel skupiny JTH. Podle jeho slov vyjde nové centrum společnost na více než 100 milionů korun a práci v něm najde na šedesát lidí.



„Preferovat budeme zaměstnance z Bíliny a okolí. Kromě administrativních pracovníků bude velká poptávka po profesích jako vrátný, manipulační dělník, řidič a obsluha vysokozdvižných vozíků, údržbář či balič,“ doplnil mluvčí skupiny JTH Karel Schön.

„Nejprve musíme ručně vybourat okna a všechny dřevěné prvky. Dále sundat hliníkové plechy ze střechy. Zkrátka získat čistou suť, kterou později použijeme. O žádné ekologické zátěži z minulosti v těchto místech nevíme,“ nastínil Třešňák postup demoličních prací.



Kasárna byla kus historie Bíliny, stála tu od dob Rakouska-Uherska a byla využívána do počátku 90. let minulého století.

Prodej se povedl až po letech

„Město kasárna dostalo převodem od státu v roce 2001 úplně zdevastované a přestože se objekt snažilo nějak smysluplně využít, tak se to nepodařilo. V posledních deseti letech jsme se pokoušeli areál prodat a to se nakonec i povedlo,“ shrnul historii areálu starosta Bíliny Oldřich Bubeníček.



Zástupci města jsou rádi, že se nový vlastník objektu pustil do práce. „Společnost JTH Idea přišla jako první se smysluplným projektem. Věřím, že zde najde řada místních lidí nové zaměstnání,“ doplnila místostarostka města Zuzana Bařtipánová.



Odpůrci projektu se však obávají, že se v místě kvůli výstavbě logistického centra zvýší kamionová doprava.

Opozici se zdá cena za areál nízká

„Pokud sem budou najíždět náklaďáky, tak přes město vůbec nepojedou. Nákladní doprava by zde měla být minimální, místo by mělo sloužit hlavně jako sklady pro věci, které musí mít výrobce zajištěné na deset let dopředu. Takže se klidně může stát, že sem za týden nepřijede ani jeden kamion,“ vysvětlil Bubeníček.



Opozice ale kritizuje i nízkou cenu areálu o rozloze více než 28 tisíc metrů čtverečních, město ho totiž prodalo za 3,65 milionu korun (psali jsme o tom zde).

Samotná kasárna nejsou na seznamu kulturních památek a neleží ani v památkové zóně. Historici ale namítají, že bourat jakýkoli historický objekt je škoda.