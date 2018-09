Naší vizí je moderní město k žití a ne jen k přežívání, říká Žákovská

Ve vašem hnutí jsou zástupci Zelených, Pirátů a nezávislí kandidáti. Co vás spojuje?

PRO! Ústí vzniklo v roce 2014 jako společný projekt aktivních lidí, kteří se rozhodli změnit ústeckou politiku. Mezi zakladatele patřili ústečtí Zelení, Piráti a řada nezávislých osobností, mezi nimi Martin Hausenblas, Martin Krsek nebo David Daduč. Programově nás spojují odpovědnost vůči lidem i přírodě, snaha o transparentní a vstřícnou veřejnou správu a péče o veřejný prostor. Jako stejně významná ale vnímám pojítka hodnotová: odmítáme politikaření a kupčení s hlasy, nelžeme sobě ani veřejnosti, nemanipulujeme veřejným míněním. Je nás více než padesát, z toho naprostá většina nezávislých, lidsky si rozumíme a podporujeme se. O podstatných věcech rozhodujeme společně, neexistuje u nás diktát jednoho člověka či skupinky lídrů. Čtyři společné roky ukázaly funkčnost tohoto spojení a nebyl důvod ho měnit.

V minulých komunálních volbách hnutí PRO! Ústí získalo přes sedmnáct procent, ale po sporech a rozdělení ANO jste z vedení magistrátu odešli a dostali se do opozice. Pokud by obdobná situace nastala znovu, jak byste ji po těchto zkušenostech řešili?

Do politiky jsme před čtyřmi roky vstoupili s velkými ideály a bez jakýchkoli zkušeností. Byli jsme připraveni pracovat, podcenili jsme ale vztahy, které se v ústecké politice budovaly po mnoho let, a touhu některých politiků dostat se k moci a penězům i za cenu svržení vlastních stranických kolegů. Zároveň jsme udělali chybu v komunikaci s politickými partnery včetně samotného hnutí ANO, jehož vnitřní spory jsme dlouho považovali za problém, který se nás netýká. Chtěli jsme změnu, odstřižení od minulosti a nový začátek, neuvědomili jsme si ale, že hrajeme do značné míry ve starých kulisách. Dnes bychom se obdobné situaci snažili předejít, ať už větší komunikací s koaličními partnery, či snahou o hledání širšího konsenzu napříč politickým spektrem. Na druhou stranu je třeba říci, že bychom se u moci rozhodně nedrželi za každou cenu, a zejména ne za cenu ideálů, s nimiž jsme do politiky vstupovali. Přestože je v Ústí opozice haněna, její role v politickém životě je nenahraditelná. Kontroluje vládnoucí strany a brání nejvýznamnějším excesům. Rozumná vláda by měla opozici naslouchat.

V čem chcete být jiní než současné vedení radnice a jak jeho čtyřleté působení hodnotíte?

Působení současného vedení města složeného ze zástupců UFO a KSČM hodnotím jako období řízené stagnace. Nejviditelnější věc, která se mu podařila, jsou květinové pyramidy na náměstí. Město přešlapuje na místě, chybí mu vize, koncepce rozvoje, směr, kterým by mělo jít. Problémy jsou řešeny nahodile, bez potřebné diskuse s odborníky a občany, jednotlivým opatřením chybí vzájemná provázanost a v mnoha případech i dlouhodobá perspektiva. Ve městě, kde v některých okrajových částech chybí kanalizace či chodníky, kde rodiny s dětmi nemají kde trávit volný čas, kde zoologické zahradě hrozí, že z důvodu špatného stavu pavilonů přijde o svá ikonická zvířata, se vedení chlubí tím, že za tři roky ušetřilo téměř miliardu korun. Podpora v zastupitelstvu se kupuje funkcemi v městských orgánech a organizacích. Rozumné návrhy jsou odmítány, protože je předložila opozice. V čem chceme být jiní? Myslím, že úplně ve všem.

Karolina Žákovská (*1976) členka Strany zelených a kandidátka na ústeckou primátorku za hnutí PRO! Ústí

vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu práva a politických věd Univerzity v Nantes

pracuje jako vysokoškolská pedagožka

od roku 2014 působí jako neuvolněná radní v ústeckém centrálním obvodu

volný čas tráví se svou dvouletou dcerou, cestováním či potápěním



Jaké jsou vaše volební priority a na čem chcete pracovat?

Naší vizí je moderní, sebevědomé město přátelské k lidem i k přírodě a na našem webu máme popsánu řadu konkrétních kroků, jak toho dosáhnout. Kromě řady systémových kroků, jako jsou zřízení kanceláře architektury města, posílení obvodů či změny ve fungování magistrátu, chceme realizovat i řadu drobnějších opatření, která město učiní příjemnějším pro život. Patří mezi ně vybudování městského trhu a autobusového nádraží, zlevnění ročního kuponu na MHD, omezení reklamního smogu ve veřejném prostoru či oživení Střížovického vrchu a Mariánské skály. Náš program myslí na chodce a maminky s kočárky, cyklisty i obyvatele, kteří mají po práci problém zaparkovat blízko domu.

Jsou strany, se kterými byste nešli do koalice, a proč?

Známý, prý indiánský příběh praví, že v každém člověku jsou dva vlci, hodný a zlý, a vítězí ten, kterého člověk pravidelně krmí. Jako PRO! Ústí odmítáme koaliční spolupráci s uskupeními, jejichž programem je krmit toho zlého vlka v každém z nás. Uskupeními, která nabízejí laciná a nereálná řešení složitých problémů, celé skupiny obyvatel označují za parazity a ve společnosti podporují nenávist, závist a zlobu.

Zastupitelé PRO! Ústí na snad všech zasedáních předkládali bod „Diskuse“, kde mohou vystoupit občané se svými návrhy, a žádali jej zařadit pokaždé na 16. hodinu. Proč je podle vás něco takového důležité?

Protože jsou pro nás důležití občané a jejich možnost vyjádřit na jednání zastupitelstva svůj názor. Spolu s návrhem, který zmiňujete, jsme po vzoru řady jiných českých měst pravidelně požadovali i častější konání zastupitelstva města. V současné době se konají pětkrát za rok, tedy v minimálním počtu stanoveném zákonem. Důsledkem toho se často jedná do pozdních nočních hodin, přičemž občané nevědí, kdy a zda vůbec na ně přijde řada. Zařazení bodu „Diskuse občanů“ na pevnou hodinu by jim spolu s častějším konáním zastupitelstva umožnilo předkládat návrhy a klást zastupitelům a vedení města otázky. Bohužel vedení města náš návrh nikdy nepodpořilo, přestože se za něj svými podpisy postavilo více než pět set občanů města.

Výraz bezdoplatkové zóny je v posledních měsících ve spojení s Ústí nad Labem často skloňovaný. Je to podle vás dobré řešení k zastavení rozšiřujících se vyloučených lokalit a příbytků sociálně nepřizpůsobivých?

Vyhlášení bezdoplatkových zón může fungovat v omezených případech problémových lokalit, resp. konkrétních adres, kde dochází ke kumulaci sociálně nežádoucích jevů, zejména těch s nepříznivým vlivem na děti. V žádném případě není řešením a jde to proti smyslu příslušného zákona, vyhlásit bezdoplatkovou zónou celé město. Takové opatření nejenže postihne řadu skutečně potřebných, tedy seniorů, rodičů samoživitelů, handicapovaných, lidí v mimořádné situaci, jako je například smrt partnera, dlouhodobá nemoc a podobně, hrozí ale i výrazným zhoršením bezpečnostní situace ve městě. Sociálně slabí, resp. ekonomicky nesoběstační, kteří přijdou v důsledku opatření o střechu nad hlavou, nezmizí. Část se jich možná přesune do jiných měst, většina ale zůstane a svou bytovou potřebu bude řešit jiným způsobem, bydlením u příbuzných, v nevyhovujících bytech bez oficiální smlouvy, azylových domech, nebo skončí jako bezdomovci. Hrozí zvýšení počtu krádeží a výrazné zhoršení podmínek, v nichž vyrůstají děti těchto rodin. Recept na zlepšení sociální situace obyvatel je složitý a obec jej nezvládne bez podpory státu. Řešením je ve zkratce pomoc s oddlužením, důsledný postih zaměstnavatelů, kteří sociálně slabé nelegálně zaměstnávají, zprostředkování důstojného bydlení, protože jen vytvořením alternativní nabídky lze skutečně bojovat s tzv. obchodníky s chudobou, podpora pravidelné školní docházky a volnočasových aktivit dětí a specificky v Ústí též boj s drogami. Ale podstatné je také zvyšovat celkovou přitažlivost města, aby rostla cena nemovitostí a přestali jsme být levnou enklávou pro chudé.

Chcete Ústí k žití a ne přežití, kde podle vás leží jeho potenciál?

Ústí nad Labem je město příležitostí. Na řece, se strategickou polohou mezi Prahou a Drážďany, uprostřed krásné přírody. Plné industriálních památek, neokoukané, jiné. Své a zároveň naše. A na nás záleží, jaké bude za deset či dvacet let.

Vy sama jste členkou Strany zelených, která v Praze navrhuje přijetí až pět tisíc migrantů. Jaký je na to váš názor a chtějí Zelení pro Ústí něco podobného?

Praha je bohaté město, v němž žije téměř 200 tisíc cizinců, integrovat dalších pět tisíc osob v průběhu několika let by nemusel být problém. Ústí ale není Praha a ústečtí Zelení pro naše město nikdy nic podobného nenavrhovali. Spíše než o migranty usilujeme s PRO! Ústí o reemigranty, tedy návrat zejména mladých lidí, kteří odešli z Ústí za lepším životem do jiných měst. Kéž by jich bylo alespoň pět tisíc.