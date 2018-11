Nevítám spojení s KSČM, ale nejsem radikální, říká šéf ODS v Ústeckém kraji

Váš předseda Petr Fiala pohrozil zrušením místních sdružení v Rychnově nad Kněžnou a Hranicích, kde se v zastupitelstvech spojila s KSČM, nikde se však nemluví o Jirkovu, kde ODS spolupracuje s KSČM a ANO. Budete i tuto situaci řešit?

Nejdříve ji musí vyřešit orgány k tomu příslušné, což jsou oblastní rady. O Jirkově jsem slyšel, tam je situace letitá, trvá tam asi už dvacet let. Není to nic nového a nejsem z toho překvapen. Chápu, že spolupráce ve větších městech, okresních a krajských a na celostátní úrovni je nepřijatelná, ale u menších měst se lidé mnohdy shodnou i přes určitou politickou odlišnost a pro město dokážou udělat spoustu věcí. V tomto já osobně nejsem úplně radikální, ale samozřejmě to nevítám. V případě větších měst je postup naprosto stejný. V první řadě je nutné vyjádření oblastní rady a pak situaci bude řešit přímo výkonná rada nebo náš republikový sněm, který se bude konat 10. prosince. Pak samozřejmě nevylučuji ani možnost rozpuštění místní organizace, ačkoliv je pravda, že když podobná situace kdysi nastala v Klášterci a my jsme tam organizaci zrušili, politicky nám to vůbec nepomohlo, spíše naopak nám to ublížilo. Voliči to neocenili a ODS tam na dlouhou dobu v podstatě zanikla. Spolupráci s komunisty nevítám, ale u malých obcí to asi dovedu pochopit. Co je ale možné tolerovat na nejmenších obcích, už není možné na okresní úrovni a vůbec to není myslitelné na krajské rovině nebo ve statutárních městech. A v celostátní politice je to v této chvíli zcela jasné.

V Ústí nad Labem se ODS, kterou jste pracně vyčistili od kmotrů, spojuje vstupem do koalice i s problematickým sdružením UFO, které je podezřelé z kupčení s hlasy. Co říkáte tomuhle?

Napřed bych se trochu ohradil proti termínu „vyčištění“. Jestli to tak vnímáte, tak budiž, ale já to takto potvrzovat nebudu. Jestli ale máme zakázáno spolupracovat s KSČM, nesmíme spolupracovat s SPD, nevhodné je ANO a teď nebudeme spolupracovat s UFO, tak do těch voleb vůbec nemusíme chodit. Toto odmítám. Pokud došlo ke kupčení s hlasy, ať to prokáže vyšetřování a nezávislý soud. V tomto případě ale jak spolupráce s hnutím ANO na této úrovni, tak spolupráce s hnutím UFO, je věc, která mně nevadí. Jestli se chceme jako strana podílet na vedení města, je to absolutně nevyhnutelná věc. Jít do voleb s tím, že skončím v opozici, to tam opravdu není třeba vstupovat.

Prověřili jste si hnutí Pro Zdraví a Sport, což je další koaliční partner vaší strany v Ústí a údajně za ním stojí zdejší kontroverzní podnikatel Patrik Oulický?

Tuto spekulaci jsem slyšel. Z hlediska regionálního předsedy jsem nic neprověřoval, protože obcí, ve kterých se volilo, je jenom v Ústeckém kraji snad několik stovek, a to je nad moje síly. Navíc si myslím, že to je odpovědnost lidí z ústecké kandidátky. Jména zastupitelů za Pro Zdraví a Sport jsem ale slyšel poprvé v životě, a proto si myslím, že se nemohu přiklonit k názoru, že by tomu tak bylo, a pokud ano, tak je to někde velmi hluboko skryté.

Jak jste spokojen s prací vaší strany na kraji? O zastupitelích ODS totiž není moc slyšet.

Když se dívám na vystoupení na zastupitelstvech, tak jsme jediní slyšet. Pokud nejsme slyšet, je to už věc nezávislého tisku, aby o těchto věcech informoval. My žádný stranický tisk nemáme a přístup do médií si nebudeme kupovat formou placené reklamy. Pokud o našich zastupitelích není slyšet, není to jen naše vina, protože vystoupení předsedy našeho klubu Jiřího Kulhánka, dlouhodobého a úspěšného starosty Kadaně, jsou velmi příkrá, jsou přímá a jsou tvrdá.

VIDEO: Karel Krejza: Burkiny symbolizují islám a strach, říká místostarosta Litoměřic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slyšet na kraji není ani o celkem výrazném politikovi strany a krajském zastupiteli Jaroslavu Kuberovi. Není něco špatně? To vám vyhovuje krajská vláda ČSSD, KSČM a SPD?

Pár Kuberových vystoupení jsem slyšel, ale chápu, že práce sedmičlenného klubu funguje jinak, než když máte dvacet pětadvacet zastupitelů a vystupování je možné rozšířit na větší počet lidí. V našem případě hlavní práce leží na předsedovi klubu Jiřím Kulhánkovi a pokud vím, velmi dobře si vede i současný nový teplický primátor Hynek Hanza. S počtem mandátů, který máme, klub odvádí dobrou práci. Spolupráce ČSSD, KSČM a SPD na kraji mi osobně na současné politické situaci vadí úplně nejvíc, protože to je přesně to spojení, které je proti všem našim přesvědčením, proti našemu myšlení a proti politice, kterou bychom chtěli razit. Navíc se to bohužel začíná projevovat i v hospodaření kraje, například v dezintegraci autobusové dopravy a v dalších věcech.

Říká se, že ODS se odrazila ode dna. Jak na tom podle vás bude vaše strana na konci tohoto volebního období?

Při vyjednávání před dvěma lety jsme neměli koaliční potenciál a skončili jsme v opozici. Doufáme, že za dva roky se k nám voliči vrátí a budeme moci tuto rudo-rudou vládu nahradit. Lidé, kteří situaci v kraji sledují detailněji, naši práci ocení. Chyb, které současné vedení kraje dělá, je povícero, proto věřím, že se do vedení kraje vrátíme. A to ve významné pozici, nikoli jako přívažek jiné politické strany nebo hnutí.

Mají v poslední době o členství v ODS zájem noví lidé? Přidávají se k vám, když tvrdíte, že jste se očistili od kmotrů, jako byli například zmíněný Patrik Oulický či Alexandr Novák v Chomutově?

Odpovím napřed jinak. Pokud sleduji dění u nás v Litoměřicích, kde jsme žádné takové problémy neměli, příliv nových lidí tu také stagnoval. Poslední dobou se nám ale noví členové hlásí. Není to sice tak, že bychom členské základny zdvojnásobovali, ale už to není jen jeden nebo dva. Na krajské úrovni si statistiku budu dělat až pro regionální sněm, který se sejde 4. prosince, ale slyším, že zájem se zvětšuje.