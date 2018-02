Je to msta, říká obviněný z trávení divoké zvěře. Mrtvé kusy policie nemá

Michal Fišer fungoval řadu let jako ochránce přírody, zachraňuje zraněná zvířata a v obci Srdov na Litoměřicku vybudoval malý zookoutek. Teď dostal nálepku zvířecího vraha. Podle obžaloby otrávil v letech 2011 až 2014 jedovatým karbofuranem volavku popelavou, kunu lesní a dvě straky obecné.

Mezi důkazy, které shromáždila policie, žádné z těchto zvířat fyzicky není. Podle Fišera ani být nemůže. „Nikdy jsem žádné zvíře neotrávil. Nikdy jsem nenastražil žádnou jedovatou návnadu. Ochraně přírody se věnuji od základní školy,“ zlobí se obviněný muž.

Policisté se začali případem zabývat v červenci 2015, kdy je na Fišera upozornila jeho bývalá partnerka Markéta Z., která s mužem vychovává ve střídavé péči syna. „Šlo hlavně o ten karbofuran. My jsme věděli, že ho má doma, že ho používá. Chtěli jsme, aby mu to sebrali a přestal to používat,“ řekla iDNES.cz Fišerova expřítelkyně.

Jedna ze zajištěných sklenic

Policie provedla koncem července v jeho bydlišti domovní prohlídku. V přístavku u domu, který slouží jako preparátorská dílna, našla na poličce nad pracovním stolem čtyři sklenice s ručně psanými nápisy „Seibokal“, „smrtelný jed“, „pozor smrtelný jed“ a „jed“. Chemický rozbor ukázal, že ve sklenicích je různé množství tekutiny, která obsahuje v součtu 28,5 gramů karbofuranu.

Zakázaný jed, nebo povolená chemikálie?

Karbofuran jeden z nejjedovatějších karbamátových pesticidů

několik kapek tohoto nervového jedu dokáže spolehlivě usmrtit prakticky cokoliv živého

karbofuran způsobuje ochrnutí dýchacího svalstva a vede ke smrti udušením

chemikálie se používala v zemědělství k hubení rostlinných a živočišných škůdců

v České republice se karbofuran prodával do prosince 2008 a to pod názvem Furadan, byl ve formě postřiku a granulí

pak bylo jeho užívání, prodej i skladování zakázáno

mezi lidmi je stále značné množství zásob, za jejichž uchovávání hrozí postih zdroj: karbofuran.cz, cs.wikipedia.org



„Látka, kterou mi zabavili, je Seibokal. Kupuji a používám ho jako preparátor. Například když dostanu ptáčka, třeba ledňáčka, který je vzácný, a je už v nějaké fázi rozkladu, trochu smrdí, tak ho nemůžu preparovat klasickým způsobem. To nejde. Tak do toho tělíčka injekčně vpravím Seibokal a látka zastaví hnilobné procesy. Ten ptáček je zakonzervovaný,“ popisuje Fišer, který se preparátorství věnuje téměř dvacet let.

Znalecký posudek potvrdil, že aktivní látka obsažená v Seibokalu je totožná s toxickým karbofuranem. „Držení karbofuranu ve formě koncentrátu je u preparátora opodstatněné, protože v případu naředění a aplikace tímto přípravkem zabije vše živé v tkáni,“ napsala do posudku Eva Kolářová, znalkyně se specializací v oboru chemie.



Podobný názor má i předseda České preparátorské unie Miroslav Vach. „Seibokal se používá na celém světě jako náhražka za jedy, které jsou nyní na seznamu zakázaných látek. Přemění kůži zvířete na nerostnou součást, zároveň funguje jako odpuzovadlo proti molům. Jde o dost drahou chemikálii,“ sdělil iDNES.cz docent Vach.

Obviněný Michal Fišer má ve sbírce stovky exponátů cizokrajných i tuzemských zvířat. „Ke všem mám dokumentaci, jak jsem je nabyl. Vždycky jsem úzkostlivě dbal, abych tady neměl nic nelegálního. I proto, že jsem byl strážce přírody,“ tvrdí preparátor a dokládá to objemným šanonem s listinami. „Naše sbírka byla nedávno zapsána do centrální evidence sbírek muzejního charakteru pod ministerstvem kultury,“ dodává Fišer s tím, že kdyby měli úředníci pochybnosti o původu vycpaných zvířat, tak by jeho kolekci nezapsali.

Tři svědci se domluvili a mstí se mi, tvrdí Fišer

Policie je o Fišerově vině přesvědčená. „Obviněný od konce roku 2008 do domovní prohlídky v červenci 2015 zcela záměrně používal nástrahy, do kterých aplikoval jed karbofuran. Pomocí těchto nástrah bylo pravděpodobně usmrceno zvlášť trýznivým způsobem několik žijících zvířat,“ uvedl vyšetřovatel Lukáš Dastlík.

„Viděla jsem, když to aplikoval do vajíček nebo tím natíral rybu. Čekal, až se tam otráví volavka, pak tu volavku přinesl. Vždycky si bral dvoje rukavice. Říkal, že to je strašně nebezpečné,“ tvrdí Markéta Z., bývalá partnerka obžalovaného muže.

Fišerova bývalá partnerka vysvětluje, proč na něj podala trestní oznámení:



VIDEO: Nejde mi o mstu, ale aby mu ten jed vzali, říká Fišerova bývalá partnerka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Proti Fišerovi svědčí ještě další dva lidé - žena, se kterou žil později a nerozešli se v dobrém, a jeho někdejší pomocník. Preparátor je přesvědčen, že se spolu všichni tři svědci dohodli, postupují koordinovaně, chtějí se mu pomstít a veřejně ho očernit. „Paní Z. vadí, že máme syna ve střídavé péči, chce ho vychovávat sama, což syn odmítá,“ říká Fišer.



Třináctiletý Matyáš přikyvuje. „Tátovi věřím. Možná je za tím závist. Přece jenom dokázal něco většího, než je obvyklé,“ přemýšlí nahlas syn. Jeho matka však popírá, že se bývalému partnerovi mstí. „Střídavou péči máme soudem určenou už několik let, já to respektuji, protože si ji syn přál. Je mu třináct let a záleží na tom, co chce on. Pro mě není důležité, jestli dostane (Fišer) trest, ale že mu tu látku sebrali,“ vysvětluje žena.

Policie viní Fišera také z toho, že v roce 2014 zavinil smrt chráněného bobra evropského, když ho převážel do děčínské ZOO. Nemocné zvíře, které v přírodě našel jeho známý, dal prý do nevyhovující přepravky. Fišer nesouhlasí. Podle něj byl nalezený bobr v tak špatném stavu, že ho nešlo zachránit.

Muž je rovněž obviněn z nedovoleného ozbrojování. Policie u něj našla samonabíjecí pistoli a narkotizační pušku. „Na pistoli jsem měl od policie nákupní povolení, tuto zbraň jsem získal krátce před domovní prohlídkou a nestačil jsem ji zaregistrovat. Narkotizační puška má podle výrobce výkon pod 16 joulů, takže registraci nepodléhá,“ hájí se Fišer.

Vadí mu, že policisté o jeho případu informovali až poté, co začal soud. Před novináři uvedli, že karbofuran zajištěný u preparátora mohl zabít 37 dospělých lidí. „Proti všem zvyklostem svolali tiskovou konferenci v průběhu soudního jednání. Tím do něj výrazně zasahují a ovlivňují veřejné mínění. Média mě označují za traviče, toho nejhoršího z nejhorších. Z mého života se stalo peklo,“ uzavírá Fišer. K soudu se znovu chystá v druhé polovině března.