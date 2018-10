Kdybych byl předsedou Senátu, zkusil bych obrousit hrany, říká Kubera

Čekal jste, že i letos obhájíte senátorský post?

Jsem velmi spokojený a čekal jsem to, protože lidé nejsou hloupí a ocení osmnáctiletou práci v senátu a osmadvacetiletou práci v komunále. To se nedá jen tak jednoduše přebít. A už vůbec ne kampaní protistrany, kterou nepovažuji za správnou. Já jsem vždycky dělal pozitivní kampaň a vydržel jsem to i tentokrát, protistrana ne.

Co říkáte na tak nízkou volební účast? V teplickém obvodu nedosáhla ani 16 procent...

Účast byla taková, protože počasí nepřeje volbám, na což konkurence spoléhala, ale nevyšlo jí to. Oni šli odvolit a odjeli. Navíc si myslím, že kombinace komunálních a senátních voleb je nešťastná. V prvním kole vyšší účast udělaly komunálky. Už jenom to, že lidé nemají doma na druhé kolo lístky doma, některé odradí. Buď nevědí nebo si nechtějí vyzvedávat lístky až ve volebních místnostech, raději si je připravují předem doma. Do budoucna by se s tím mělo něco dělat, ale teď se vůbec uvažuje o změně voleb, tak uvidíme.

Vzhledem k posílení ODS v horní komoře byste se mohl stát předsedou Senátu, druhým nejvýše postaveným ústavním činitelem. Co byste v takové funkci především prosazoval a jaké by byly vaše postoje?

Kdyby se to stalo, budu se snažit obrušovat hrany a ne rozevírat nůžky. Umím komunikovat jak s Andrejem Babišem, tak s Milošem Zemanem, protože oba dobře znám.

Pokud jde o politiku České republiky, ta je úplně jasná – Evropská unie je jasná, NATO je jasné, vztah se Spojenými státy je jasný, tam není co řešit. Nám totiž nic jiného nezbývá, když to řeknu takhle tvrdě, žádnou jinou možnost nemáme. My nejsme Británie, je naivní, že bychom si tady mohli žít sami. Až přijde krize, budeme ještě rádi, že ty partnery máme.