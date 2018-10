Předávám Teplice dobře nastartované, říká Kubera mířící do čela Senátu

Jak vidíte své šance být šéfem Senátu? Tyto ambice na završení kariéry jste vyjádřil...

Je to těžké, protože kluby se teprve ustavují. Všichni teď shánějí volné senátory, aby je přemluvili, ať jdou do jejich klubu. Pokud se dodrží léta uplatňované senátorské pravidlo, že nejsilnější klub má nárok na předsedu Senátu, tak my ho budeme v každém případě respektovat.

Jak sháníte podporu, abyste do křesla šéfa Senátu usedl?

Samozřejmě se ptám senátorů, ale podpora je prostě daná těmi osmadvaceti lety v politice. Asi není úplně optimální, aby usedl do předsednického křesla někdo, kdo je v Senátu třeba dva roky a jen proto, že ho klub nominoval. To, myslím, není správné, ale proti tomu se nedá nic dělat. Takový je život, taková je politika.

Kandidoval jste na prvním místě ODS v komunálních volbách. Oznámil jste několikrát ambici usednout na místo primátora a nakonec jste řekl, že už nechcete být primátorem. To se dá označit za zradu na voličích. Ostatně i to vám lidé na sociálních sítích mají za zlé? Co vy na to?

Já nejsem na sociálních sítích, ani je nesleduji. Pro mě nejsou sociální sítě kritérium, jsou to většinou uzavřené úzké bubliny. Naznačil jsem to už dříve, že mou prioritou bylo ODS pomoci, aby vyhrála. To se stalo, dokonce s lepším výsledkem než v minulých volbách. A to, že už nebudu primátorem, nemělo paradoxně, jak si někteří myslí, souvislost se Senátem. Moje rozhodnutí zrálo velmi dlouho. První věc je, že mám relevantního nástupce (Hynka Hanzu - pozn. autora), který je už dvě období po sobě v městském zastupitelstvu a je dokonce prvním náměstkem. Druhá věc je, že mně už začalo vadit to, jak je samospráva zatlačovaná úplně do pozadí. Já nechci být „přednostou okresního úřadu“, který odpovídá ministerstvům a ta už ani nepovažují za vhodné, aby ho oslovila. Místo toho komunikují rovnou se „svými“ úředníky například o sociálněprávní ochraně dětí či na stavebním úřadě. Zkrátka by už ministerstva byla nejradši, kdyby ti úředníci u nás na magistrátu seděli, my jsme je platili a ona jim velela. A to je pro mě nepřijatelné.

Hynek Hanza v rozhovoru pro MF DNES naznačil, že hned po volbách věděl, že bude primátorem on...

To věděl. Ale minimálně půl roku před volbami.

V jakém stavu podle vás odevzdáváte Teplice?

Teď budu malinko sebevědomý. Ve volební kampani to vypadalo, že Teplice jsou městem bezdomovců a nepořádku. Kdo ale v tuto dobu projde Teplicemi, je nadšený, jak všude kvetou muškáty, jak je město famózní. Ti, kdo to vidět nechtějí, vidí okolí objektu Varšava a Červeného kostela v Trnovanech, kde samozřejmě máme velký problém. Ale ten mají skoro všude a ve vrchovatější míře. Stačí se podívat do okolních měst a obcí - Ústí, Krupka, Bílina... Město Teplice je sevřené a krásné. Má bohužel vadu, že se tu nemůžou moc rozšiřovat silnice, protože by se musely bourat baráky. Ale Teplice se dají projít pěšky za čtyřicet minut. Které město to má? Každý den v Teplicích vidím další a další opravený dům. Privatizace měla ten důsledek, že kdyby nebyla, tak by Teplice vypadaly jako ubytovna v Mlýnské ulici. V kampani mě šokovala neinformovanost občanů, možná trochu i naší vinou, kdy někteří nevěděli, že máme sportovní halu a mysleli si, že Kaufland je zimní stadion. Mimochodem málokdo ví, že nám bývalý zimní stadion nikdy nepatřil.

Co je vaším odkazem pro Tepličany. Co nejlepšího se vám ve funkci povedlo?

Ten vzkaz zní: Svobodné město svobodných lidí. Ať se nenechají nachytat na vyhlášky o zákazu pití piva a podobné nesmysly, které stejně nebudou nikdy fungovat. Ať radnice zůstane u tohoto: nepřekážet a nechat obyvatele žít podle svého. Město je tu i od toho, aby poskytovalo ten základní servis, aby uklízelo, vyváželo popelnice, svítilo, opravovalo komunikace a investovalo do infrastruktury, to je jeho povinnost. Jediné, co nám v Teplicích chybí, je koupaliště. Výkřiky, ať se opraví plovárna na Zámecké, jsou emocionální, ale my tuto problematiku necháváme na odbornících, aby určili, co je a co není možné. Myslím tedy, že Teplice jsou nastartované dobře. Jediné, co by se mohlo stát nešťastného, kdyby město začalo nekontrolovaně utrácet peníze, protože krize dříve či později přijde. Je dobré mít rezervy, a to jsem si pojistil tím, že budu v Teplicích předsedou finančního výboru.

A naopak. Kde jste udělal chyby?

Ježiš, těch bylo! Americká strategie říká, že manažer, který udělá z deseti rozhodnutí pět dobrých a pět špatných, je výborným manažerem. Třeba v privatizaci bytového fondu se stala zásadní chyba, která nebyla úplně vinou města. Podnikatelé tehdy trochu zaspali a my jsme to měli udělat jinak. Ve vyspělých evropských zemích je to tak, že člověk, který má dům, v něm má většinou dole obchod. U nás je to naopak tak, že na Masarykově třídě má někdo dům a ten pronajímá obchodu. Nasazuje vysoké ceny nájmu, a když potom podnikatel dělá 25 dnů v měsíci na nájem provozovny, tak se mu podniká velice těžko. Když se dnes podívám na některé věci, které jsme dělali v 90. letech, tak bych je dělal jinak. V té době jsme ale začínali od nuly a neuměli jsme vlastně vůbec nic.

Jste výrazný politik Česka. Jak nahlížíte na zdejší politickou scénu, co říkáte na vulgarismy prezidenta Zemana, na práci Andreje Babiše a na ústup ČSSD z výsluní?

Začnu od konce, ČSSD přeji, aby se z té krize dostala a vrátila se zpátky na politickou scénu. Co se týče prezidenta Miloše Zemana, jemu se v pondělí povedl geniální kousek, který všechny televize komentovaly a řešily, jestli může, nebo nemůže zrušit Senát. A co se týká vulgarit, o tom radši pomlčím. Na rozdíl od Andreje Babiše jsem přesvědčen, že se stát nedá řídit jako firma. Dokud ale budou mít lidé možnost se ve volbách svobodně rozhodovat, koho chtějí, je všechno v pořádku.

Zeman mluvil ve vysílání o ekonomických zm*dech (15. 10. 2018)