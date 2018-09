Prezidentská volba a Senát, to je nebe a dudy, tvrdí nyní Kubera

Kubera tehdy argumentoval také tím, že ho letos čeká zlatá svatba. Nyní ale ani kvůli tomu z vysoké politiky odejít nehodlá.

„No moment, prezidentská volba a Senát, to je nebe a dudy! Od rodiny mám ke kandidatuře do Senátu plnou podporu,“ řekl nyní iDNES.cz.

Svatební oznámení.

Důvod, proč nakonec nekandidoval na prezidenta, byl prý jiný. „Když totiž žena viděla manželky potenciálních prezidentů a představovala si, že by s nimi musela šaškovat někde v televizi, tak říkala, že to nedá. Já se jí nedivím a musel jsem to akceptovat,“ poznamenává.

„Ona je na rozdíl ode mě introvert, jinak bychom spolu tak dlouho nevydrželi. A ještě je na rozdíl ode mě pořádná, díky tomu přežíváme,“ dodává s humorem sobě vlastním.

O jednasedmdesátiletém Kuberovi je známo, že nemá ideální životosprávu a že je silný kuřák, který se tím ještě chlubí.

„Také málo spím a už dvacet let nechodím na obědy. Získávám tím hodinu času a na rozdíl od některých kolegů tak stihnu vše, co potřebuji,“ tvrdí.

„Navíc mám rád kávu a odborníci se v poslední době přiklánějí k tomu, že do třiceti press je to v pohodě, že je to antioxidant,“ směje se.