Foldyna po reakci okolí otočil. Svůj odchod z funkcí ještě zvážím, říká

„Lidi z celé republiky mi píšou, abych nerezignoval. Od večera mám plný e-mail. Tak já nevím, co s tím udělat, abych byl upřímný,“ uvedl.

Rozhodnout by se mohl Jaroslav Foldyna během tohoto týdne. Slovo by mohli mít i krajští představitelé strany příští pondělí na zasedání výkonného výboru.



Foldyna o víkendu řekl, že rezignuje na všechny stranické funkce a bude řadovým členem ČSSD.

Sociální demokraté se nedostali do městských zastupitelstev v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem či ve Zlíně. Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do zastupitelstva nepřekročili ani v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Liberci a některých okresních městech. Sám Foldyna kandidoval v Děčíně, kde ČSSD získala jediný mandát.

Miloš Zeman prohlásil, že jeho odchod nechápe jako přijetí odpovědnosti za volební výsledky, ale zbabělost. Uvedl to v rozhovoru na serveru Blesk.cz „Mojí povinností, pokud jsme byl na sjezdu zvolen, je vydržet, utřít si slzu z oka a dřít na sobě a pracovat,“ řekl prezident.

Foldyna nicméně zbabělost odmítá. „Já nikdy neutíkám ze zbabělosti, já jsem nasr*****. Teď to vyhodnocuji, všechna pro a proti,“ řekl.

„Jaroslava Foldynu znám poměrně dobře a to, co udělal, odpovídá jeho emotivní nátuře. Taková gesta jsou ale prázdná. Kdyby měli všichni rezignovat a odejít, tak nemá sociální demokracii kdo řídit. Zkrátka to není na místě,“ reagoval pro iDNES.cz místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Foldyna se stal místopředsedou ČSSD letos v dubnu v rámci obměny vedení, která nastala po neúspěchu socialistů v loňských volbách do Sněmovny.

Stranu čeká příští víkend jednání ústředního výboru, který je podle stanov oprávněn vyslovit nedůvěru členům vedení. Ti budou však i bez toho obhajovat své posty na březnovém sjezdu.

Foldyna byl dlouholetým děčínským zastupitelem a od roku 2016 působí jako náměstek ústeckého hejtmana. V Poslanecké sněmovně je od roku 2010.

V sociální demokracii patřil mezi kritiky předchozího vedení tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky a má blízko k Zemanovi.

Letos v květnu se Foldyna dostal do sporu s některými straníky kvůli hádce s lidmi, kteří v Praze protestovali proti ruskému nacionalistickému motorkářskému klubu Noční vlci.