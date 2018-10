Věřím, že cestu najdeme, hodnotí primátor povolební pat v Mostě

Budou se muset v Mostě opakovat volby?

To doufám, proboha, že ne. Ono to také není jen tak. Jsou jasně vyjmenované případy, ve kterých by to bylo možné. Nějakou patovou situaci, jakou máme teď v Mostě, volební zákon příliš neřeší. Ten jasně říká, že pokud zastupitelstvo není více než šest měsíců usnášeníschopné, tak ho ministerstvo vnitra rozpustí a teprve poté jsou volby. Že není ustavené nové vedení, ale není důvod k tomu, aby se nepracovalo v zastupitelstvu. To může normálně fungovat. A věřím, že kdyby se stalo, že se na ustavujícím zastupitelstvu neschválí nové vedení, tak že zastupitelé budou rozumní a že se budou věci projednávat.



Kdy se má ustavující zastupitelstvo konat?

S ohledem na podané podněty na neplatnost voleb lze předpokládat, že by se mohlo konat 15. listopadu. Je tedy ještě dost času na vyjednávání.

Ve vyjednávání v Mostě došlo minulý týden v pátek k důležitému zlomu. Tehdy se vaše ProMOST spolu s ODS sešly už poněkolikáté s Piráty a Zelenými, kteří po té schůzce ale uvedli, že jsou mezi nimi a vámi výrazné neshody. Co tím mysleli?

Nejprve musím říct, že mě jejich prohlášení mrzí, protože jsme se z toho jednání rozcházeli s tím, že nic nezavíráme, že se ještě sejdeme a že vyjádření budeme dávat v obecné rovině, tedy že dále jednáme. Piráti a Zelení si nadefinovali nějakých šest požadavků, které po nás chtěli splnit. My jsme jich pět přijali přesně tak, jak je definovali. Šestý se týká okamžitého vyhlášení rekonkurzů na posty ředitelů všech městských organizací a společností. A chtěli dělat i nová výběrová řízení ve školských zařízeních. Tam jsme jim vysvětlili, že to podléhá školskému zákonu a že to nelze. Tak to přijali. Pokud jde o městské organizace a společnosti, říkali jsme jim, že si nemyslíme, že to je úplně dobré řešení. Řekli jsme jim, že ani nevědí, jak to funguje, ať si jdou sednout do představenstva nebo dozorčí rady, které de facto úkoluje toho ředitele, aby zjistili, jak to funguje, aby si prohlédli hospodaření těch společností, kterým se teď daří lépe než v minulosti. Ale nezavírali jsme to, chtěli jsme se o tomto bodu bavit. Řekli jsme, aby si prohlédli audity, a pokud narazí na problém, že můžeme udělat audit externí. A pokud z něj vyjdou nějaká negativa, pojďme se zabývat vyhlášením výběrového řízení na ředitele. Ale udělat to hned a plošně nám přijde jako nesmysl. Ale bavit se o tom není problém.

Zapeklitá povolební situace volby vyhrálo hnutí ProMOST primátora Paparegy, získalo 16 mandátů. Hned se dohodlo na pokračování spolupráce s ODS (4 mandáty), a kdyby si „plácli“ s Piráty a Zelenými (4 mandáty), měli by v zastupitelstvu většinu 24 ze 45 křesel. Na dohodu to ale nevypadá

Piráti a Zelení už vyloučili spolupráci i s KSČM (4 křesla) a Sdružením Mostečané Mostu (8), ve volbách druhé ANO (9) zase dlouhodobě vylučuje ProMOST, a tedy i ODS



A budete se tedy s Piráty a Zelenými bavit dál?

Nezříkáme se žádného jednání, ale to poslední prohlášení je z jejich strany trochu nešťastné. Na mě to působí, že chtěli jít do opozice od začátku, jen to nedokázali říct.

Piráti a Zelení si přáli, aby se rozjela jednání mezi nimi, ProMOST a hnutím ANO. Vy jste na sociální síti pouze poznamenali, že vás mrzí, že něco takového ANO odmítá. Zároveň jste ale nikdy nezavolal nikomu z ANO a nezkusil domluvit schůzku. Proč?

K čemu by to bylo, když už několikrát zopakovali, že s námi nikdy nepůjdou?

Takže je opravdu oslovit nezkusíte?

To jsem neřekl. Ale pořád se cítíme jako vítězové voleb a nebudu nikoho prosit. Jestli tu někdo několikrát napíše, že s námi nikdy, tak si nedovedu představit, že dostanu jinou odpověď.

ANO odmítavý postoj zdůvodňuje vlivem podnikatele Jiřího Zelenky, který je označován za kontroverzní postavu ovlivňující mostecké dění, na vaše uskupení. Připouštíte, že vám spojení s ním teď škodí?

Já také nikomu nevyčítám, že za ním stojí Andrej Babiš. Jirka Zelenka byl nějakým duchovním otcem toho uskupení, to je pravda. Ale teď do ničeho nezasahuje. Samozřejmě se čas od času potkáváme, ale vyjednávání řeší čistě náš vyjednávací tým. S Jirkou ho nerozebíráme.

Nedlouho po volbách jste uvedl, že jste navrhli schůzku komunistům, kteří ji neodmítli. Konala se už tedy nějaká?

Dosud mezi námi k žádnému jednání nedošlo. Teď budou z naší strany asi následovat nějaké kroky vůči těm subjektům, se kterými jsme se ještě nesešli osobně, abychom se zkusili potkat. Vyjma tedy Sdružení Mostečané Mostu. Protože jsme vůči nim trochu protipólem, navíc se také vyjádřili, že s námi nikdy. Celkově bych řekl, že tu jsou ještě otevřené varianty. Co v Mostě vzniklo po volbách, je trochu nešťastné, ale věřím, že z toho cestu najdeme.



Pokusíte se tedy přece jen o setkání se zástupci hnutí ANO? V průběhu rozhovoru jste to nevyloučil. Teď jste naopak odmítl SMM. S Piráty a Zelenými jste se potkali několikrát. S ODS jste na spolupráci domluvení. Takže zbývají komunisté, kteří pokud by vám kývli, většinu byste měli, a právě ANO...

Vše je otevřené, my jsme zájem projevili.