Nejvyšší soud zamítl dovolaní mladíkovi, který ubodal svou babičku

„Dovolání obviněného bylo odmítnuto jako zjevně neopodstatněné. Dovolací soud se tak ztotožnil s argumenty soudů nižších stupňů,“ sdělil MF DNES mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

„V posuzovaném případě soud prvního stupně i odvolací soud přiléhavě posoudily závažnost trestného konání obviněného, povahu jeho narušení i délku uloženého trestu odnětí svobody na 17 let a nepochybily, pokud jej zařadily do věznice se zvýšenou ostrahou, protože nebyl žádný rozumný důvod zařadit jej do mírnějšího typu věznice. Obviněný spáchal čin mimořádné brutality a jeho náprava je podle znalců nejistá,“ doplnil mluvčí Tomíček.

Lahev alkoholu a 99 ran nožem

Ševčík svou šedesátiletou babičku, u níž tehdy žil, nejprve několikrát udeřil do hlavy lahvemi s alkoholem. Pak ji začal bodat dvěma noži. Dohromady jí uštědřil 99 ran. Jedním z nožů jí dokonce přeťal krční míchu.

Tělo pak zakryl peřinami a oblečením a do bytu se v následujících dnech opakovaně vracel krást. K činu se přiznal.

K brutálnímu útoku přikročil podle svých slov poté, co ho babička přirovnala k jeho otci, s nímž má prý velice špatný vztah, protože jeho i matku týral. Všechno podle něj začalo telefonním rozhovorem, který vedl se svým kamarádem.

„Bavili jsme se o nějaké holce a já mu řekl, že kdyby se takhle chovala, dal bych jí facku. Nemyslel jsem to vážně. Babičce se to nelíbilo,“ vypověděl loni v září u ústeckého krajského soudu.

„Řekla mi pak, že geny se nezapřou, že jsem stejný jako táta, stejně jako on krutý na ženy,“ uvedl s tím, že následně ho popadl vztek a na ženu zaútočil.

Ševčíkovi původně hrozilo až dvacet let za mřížemi, případně výjimečný trest.