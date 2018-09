Italský majitel se nestará o zámky na Lounsku, soud mu je může zabavit

První dvě žaloby podalo lounské státní zastupitelství v září 2017 a týkají se italského majitele obou zámků, podnikatele s nemovitostmi Maura Piccininiho.

O jedenáct měsíců později doputovala na lounský okresní soud další žaloba pro stejný přečin, ta je však vedle Piccininiho zaměřena také na jednoho z jeho bývalých partnerů.

Zda se třetí žaloba týká Cítolib a Postoloprt, nebo jiné nemovitosti, kterou Piccinini v Česku vlastní, nechtělo státní zastupitelství konkretizovat.

„Všechny tyto tři věci byly soudem spojeny v jedinou. Hlavní líčení dosud nebylo nařízeno,“ sdělila lounská žalobkyně Kateřina Veselá.

Podle informací MF DNES by soud měl případ začít projednávat ještě v letošním roce. Jméno druhého obžalovaného státní zastupitelství nesdělilo.

Piccinini obžalobu považuje za nesmyslnou a hájí se, že zámky už koupil zdevastované a do oprav investoval zhruba čtyři miliony korun.

„Podle mě jsem se stal obětí zákulisních her v místě a čase. Jinak není přece možné, abych já podal trestní oznámení na lidi, kteří páchají opakovaně škodu na kulturní památce – odnášejí vše, co má nějakou hodnotu – a policie místo toho, aby chytila pachatele, obviní mě, že nepečuji o kulturní památku. Oba zámky jsem koupil už ve špatném stavu. Snažím se je udržovat podle možností. Obvinění mi přijde nepatřičné a mrzí mě, že policie má čas ztrácet čas na takovýchto případech a investovat do zbytečných posudků. Ty jsou navíc nepřezkoumatelné, jak nám potvrdil námi dotázaný znalecký ústav,“ podotkl Piccinini.

Postoloprtský zámek, dříve šlechtické sídlo a později depozitář státní knihovny, podnikatel spolu se dvěma společníky koupil před čtrnácti lety s tím, že ho opraví a budou provozovat.

Do větší rekonstrukce, která by vedla k otevření památky, se ale nikdy nepustili a vandalové mezitím postupně odnesli vše, co šlo zpeněžit, a ostatní poničili.

Na památce se podepsalo i počasí kvůli poškozené střešní krytině. Podle vyjádření Piccininiho do větších oprav neinvestovali kvůli vleklému restitučnímu soudu.

„Zámek jsme koupili ve velmi špatném stavu od Národní knihovny České republiky a do dvou let byla na nás podána restituční žaloba, která se dostala až k Nejvyššímu soudu, a ta veškeré plány zhatila,“ upozornil vlastník.

Zámek se pokoušela několik let soudní cestou získat dědička hlubocké větve Schwarzenbergů Alžběta Pezoldová, která vlastníka zažalovala o určení vlastnictví. Žalobu definitivně zamítl Nejvyšší soud v roce 2015.

Následně Piccinini zajistil opravu střechy, aby do budovy nezatékalo. Právě záznamem ze státního stavebního dozoru z února letošního roku, který opravy potvrzuje, se bude u lounského soudu hájit.

Zámek v Cítolibech, ve kterém byly v minulosti kasárny, sirotčinec či škola, koupil podnikatel se společníky od obce už značně zchátralý v roce 2002. Opravil fasádu, na celkovou rekonstrukci ale už nedošlo.

„Finanční krize v roce 2008 nám zabránila zamýšlený záměr zrealizovat,“ uvedl Piccinini.

Jaký bude další osud obou památek, není jasné. Před časem je vlastník inzeroval k prodeji. Nabídka ale již není aktuální.

„Máme víc variant, a tudíž vám nemůžu říct, pro kterou se společníci rozhodnou,“ řekl jen neurčitě podnikatel.