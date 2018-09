Mladí a rodiny Ústí nad Labem opouští, to chceme zvrátit, říká Skálová

Kandidujete za koalici TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Co tyto strany spojuje?Spojují nás ideové programy na celostátní úrovni. Spolupráce s těmito stranami se nám osvědčila i na úrovni města, kde máme společné body pro rozvoj Ústí nad Labem.

Irena Skálová (*1978) kandidátka na ústeckou primátorku za koalici TOP 09, KDU-ČSL a STAN a současně jednička kandidátky na Severní Terase

v komunální politice působí od roku 2010, kdy zasedla v zastupitelstvu Severní Terasy

vystudovala brněnskou lékařskou fakultu, obor optometrie

volný čas tráví sportem, cestováním či návštěvou kulturních akcí

je svobodná, bezdětná



Proč jste se jedničkou stala právě vy?

Po vzájemné dohodě koaličních stran jsme se rozhodli, že mám v komunální politice nejvíc zkušeností, a proto jsem se stala jedničkou kandidátky. V politice jsem od roku 2010, kdy zasedám jako zastupitelka v městské části Severní Terasa za TOP 09.

Vedete nejen kandidátku na magistrát, ale i pro obvod Severní Terasa. Pokud by vám voliči dali na oba posty dostatek hlasů a vy byste vyhrála, dá se to podle vás skloubit?

Vidím to i u ostatních kolegů, že se to skloubit dá. Nejsem zastánce kumulování funkcí, ale věřím, že by šlo o dobré spojení. Některé věci, které se projednávají na obvodě, je poté důležité dotáhnout na magistrát a tam je prosazovat.

Odkud jste brali inspiraci pro sestavení volebního programu? Ptali jste se i obyvatel Ústí?

Máme velké portfolio kandidátů z různých profesí i věkových kategorií a díky tomu je náš program vyvážený. Všichni dávali podněty k zapracování. Já mám například na starosti sociální sféru, takže se snažím zjišťovat informace od terénních pracovníků v sociální oblasti, abychom věděli, co je zapotřebí. Zároveň jedeme kontaktní kampaň, v rámci které chodíme za lidmi a ptáme se jich.

Jaké máte priority pro nadcházející volební období?

V programu máme body pojmenované podle problematik, jež chceme řešit. Sociální je kupříkladu bod Důstojnost pro každého. Chceme zřídit sociální poradnu pro lidi, kteří se kvůli nenadálým událostem například dostali do finanční tísně. Důležitá je pro nás i péče o seniory, kteří mají podanou žádost do domova důchodců, ale ještě nemají přidělené místo. Starost o ně se dá zajistit prostřednictvím terénních pracovníků, což bychom rádi podpořili, a taky vytvořením komunitních center. Naše občany trápí také malý pocit bezpečí v ulicích města, proto navrhujeme, aby každou čtvrť monitoroval strážník spolu se zastupitelem a dávali podněty na zastupitelstvo, co je kde potřeba zlepšit. Musí fungovat komunikace mezi lidmi, zastupiteli, policií a třeba hygienou. Navíc si myslíme, že by obvody měly dostat větší pravomoci a lepší financování, protože lidé žijí v obvodech a ne na magistrátu. Zaměřit se hodláme i na čistotu a větší výsadbu zeleně. Rádi bychom zavedli zelené zatravněné střechy, které zlepší klima, a byl by jistě na město shora z Větruše hezčí pohled. Svazuje nás ale nemoderní pojetí územního plánu. Jsme pro podporu veřejných sportů a otevření školních hřišť veřejnosti. Náš program je samozřejmě delší, zahrnuje i zlepšení podmínek pro cyklisty či spolupráci s univerzitou nebo zklidnění dopravy v centru města.

Jaký je váš názor na bezdoplatkové zóny?

Bezdoplatkové zóny jsou řešením, ale mají být pouze v místech zvýšeného výskytu sociálně nežádoucích jevů, tedy tam, kde je vysoká kriminalita a špatné prostředí pro výchovu dětí. Pak to má smysl. Na doplatek na bydlení má nárok člověk v hmotné nouzi, do takové situace se může dostat každý a s některými se dá pracovat a vrátit je znovu do systému. Vyhlásit bezdoplatkovou politiku celoplošně není dle mého řešení, poškodí to zaprvé pověst města, protože nikdo nebude chtít přicházet do místa, které se prezentuje takto, všem klesnou ceny nemovitostí a postihne to například i seniory, lidi s handicapem nebo ty, kteří se dostali do obtížné životní situace kvůli ztrátě práce či smrti partnera. Vhodnějším způsobem například je, aby město aktivně vstoupilo na trh s nemovitostmi a zvýšilo počet svých bytů. Ne všechny musejí být samozřejmě sociální, ale město by mělo mít nějakou možnost bojovat s obchodníky s chudobou. Pokud se lidé ocitnou opravdu ve špatné situaci a nebudou si moci dovolit bydlet bez doplatků, skončí na ubytovně nebo právě ve spárech takových obchodníků. Další možnou pákou by bylo lokálně zvýšit daň z nemovitosti, neboť jsou zde výrazně zvýšené náklady na udržování pořádku.

Častým problémem severočeských měst je, že z nich odcházejí mladí lidé, protože v nich nechtějí žít. Máte nějaký plán, jak to zastavit, nebo dokonce obrátit a město pro ně zatraktivnit?

Považuji to dokonce za největší problém města, protože tu není vedení, které by mělo koncepci na rozvoj, lidé se tu necítí bezpečně. Proto mladí i lidé s rodinami odcházejí a město stárne. Jsme zastánci toho, že by se politici měli radit s veřejností i odborníky. Chystáme návrh na zřízení nezávislé kanceláře projektů města, která by dala rozvoji rámec a koncepci. Důležité je i oslovit české a zahraniční investory a přivést je do města. Nebo podporovat spolkové činnosti, aby se občané zapojili do chodu města a sami měli možnost něco změnit. Velkou roli hraje podle nás čistota ve městě, takže bychom chtěli znovu zřídit vlastní technické služby města, kde by zaměstnání našli i sociálně slabí a vraceli se zpět do života. Město prostě musí začít vypadat přívětivěji.

Původně jste chtěli jít do voleb s hnutím PRO Zdraví a Sport, vaše spolupráce ale nedopadla. Proč?

Naše spolupráce trvala asi tři měsíce. Komunikace byla ukončena ze strany PRO Zdraví a Sport, takže jsme neměli na co navázat.

S kým je pro vás představitelné, že se můžete na magistrátu spojit, a s kým naopak ne?

Určitě ne s komunistickou stranou a nedokážu si představit ani spolupráci se stranou Čisté Ústí. Musíme si počkat, jak dopadnou volby. Pro mě osobně bude důležité to uskupení, které bude mít podobné základní body jako máme my, což je například hnutí PRO! Ústí.

Jaký je váš názor na dosavadní práci vedení radnice v čele s UFO?Současnému vedení se podařilo stabilizovat situaci kolem Činoherního studia a pak ještě to, že se po politickém převratu na magistrátu dostalo do čela města hnutí, které získalo ve volbách pouze dva mandáty, a vydrželo až do konce. Dívala jsem se na přenos minulého zasedání zastupitelstva, kde vedení města bylo kritizováno, že po celé čtyři roky prakticky neinvestovalo, teď je chvíli před volbami a najednou se investice rojí. Nepřijdou mi šťastné, jsou nekoncepční, na čemž je vidět, že město nemá žádný dlouhodobý plán. Občas mi to přijde jako populistické kroky, nelíbí se mi například zrušení poplatků za odpad nebo bourání ulice Na Nivách. Slyšíme, že nejsou peníze, ale najednou město nepotřebuje na demolici dotaci od státu a vše pokryje z vlastního. Pokud se do budoucna stane Ústí uzlem na vysokorychlostní trati, pak i v takových místech, jako jsou Předlice, je potenciál, a zaráží mě, že se na to vlastně nepřipravujeme. Takový prostor by se mohl stát lukrativním místem pro bydlení nebo nové firmy, ale nikde není žádný plán, nic.