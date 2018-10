Natáčení s říční policií bylo fajn, říká Hynek Čermák v roli Rapla

Zůstala vám nějaká místa z Ústeckého kraje v paměti, nebo jste vnímal jen svou roli?

Jmenovat je opravdu nedokážu, protože točíme 12 až 16 hodin denně. Potom jezdím na představení, takže vůbec nevím, kde jsem, jak se to tam jmenuje. Na druhý den se musím naučit texty, takže vám to neřeknu. Nejvíce si pamatuju komisařství, těch míst bylo opravdu hodně.

Co pro vás z natáčení tedy bylo nejzajímavější?

Třeba spolupráce s policisty na řece, s říční policejní jednotkou, to bylo fajn.

Jak jste se na roli majora Kuneše připravoval, byla to pro vás náročná role? Přece jen ho už dost znáte, ne?

Major Kuneš je role náročná spíše fyzicky než herecky. Protože se s Kunešem znám dlouho a role je mi psaná „na tělo“, nemusím se tak strašlivě herecky soustředit. Spíše jde o to dorazit sem a být fyzicky připravený na to dalších 15 hodin pracovat.

Jaké scény byly pro vás nejnáročnější?

Nejnáročnější byly scény v autě. To se vlastně točí tak, že vám na přední kapotu přimontují kameru a světlo a to vám svítí do očí, řídíte v běžném provozu a vedete dialog. To jsou takové věci, které už člověk musí umět. Musíte se soustředit, řekl bych, že to je nejnáročnější. Ale jinak je to všechno stejné. Každá práce je náročná, když ji chcete dělat dobře. Myslím si, že to se dá srovnávat s jakoukoli prací. Jsem ale rád, že můžu pracovat s lidmi právě na projektech, jako je třeba Rapl, kde se snažíme dělat nejlepší věc.