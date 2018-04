Dittrichova hrobka v Krásné Lípě přežije, zachránce ji získal od státu

„V současné době připravujeme projekt na záchranu zbytků stavby mauzolea a následně i na samotnou obnovu této významné památky,“ říká místopředseda správní rady spolku Jan Děd.



Hrobka je jedinečnou stavbou a vrcholným dílem slavného německého architekta Julia Carla Raschdorffa. Pro svého otce ji nechal postavit Carl Dittrich, od jehož úmrtí 17. dubna uplynulo sto let.

„Zemřel v Drážďanech ve své vile na zápal plic a tam se nechal i zpopelnit,“ upřesňuje šéf děčínského archivu Jan Němec, jenž pátrá po tom, kteří členové Dittrichovy rodiny v hrobce leží.

„V sarkofágu je Dittrich starší, ve výklenku za ním urna s popelem Carla Dittricha, v hrobce je pohřbena i manželka Dittricha staršího a Carlova sestra Alžběta Hielle s manželem Eduardem,“ vyjmenovává Němec.

Významná rodina Dittrichovi patřili k jedné z nejvýznamnějších průmyslnických rodin v severních Čechách. Zaměstnávala stovky lidí především v textilkách

členové rodiny byli také mecenáši umění. Carl Dittrich třeba podporoval významného umělce Augusta Frinda, jehož práce hrobku zdobily

spolek, který chce mauzoleu vrátit bývalý lesk, hodlá nejen obnovit hroby v kryptě, ale v kapli nad ní vybudovat i expozici, jež bude rodinu Dittrichů připomínat



V hrobce byly ještě další tři rakve. „Kdo byl v nich, zjišťuji. Do hrobky se ukládalo až do roku 1945, předpokládám, že to budou další členové rodu,“ míní Němec.

Dnes je ovšem unikátní mauzoleum, jež bylo i vytápěné vlastní kotelnou, která dosud včetně komína stojí opodál, ve zdevastovaném stavu. Rakve v kryptě jsou rozbité, kosti zemřelých se povalují kolem, propadá se klenba (více o tom zde).

Rekonstrukce za desítky milionů

Jen obrovský sarkofág s ostatky továrníka Dittricha staršího zůstal zachován. Je vyroben ze čtyř kusů zeleného diabasu, kamene, který se těží u Mikulášovic. V kapli nad kryptou chybí oltář i lavice.

„Jsem rád, že spolek starost o hrobku převzal. Vždyť v roce 1989 už byl zpracovaný demoliční výměr, a pokud by se o ni nikdo nepřihlásil, nechali by ji úředníci zbourat. Naštěstí tomu zabránila sametová revoluce,“ připomíná Němec.

Rekonstrukce hrobky bude ale nejspíš během na dlouhou trať. Vyjde na desítky milionů. Omnium se bude snažit peníze získat jako u jiných památek z dotací i vlastní činností, třeba pořádáním různých akcí.

Město hodlá pomáhat

V kraji Omnium opravuje například kostel Zvěstování Panny Marie v Bílině či kapli ve Zlovědicích na Podbořansku.

V tuto chvíli už je zpracovaná dokumentace na opravu střechy, kterou před lety nechalo udělat město Krásná Lípa.

„Jako první bude ale potřeba zajistit objekt staticky. Chceme spolku věnovat asi padesát kubíků dřeva z našeho lesa na zajištění stability klenby. Návrh ještě musí projít zastupitelstvem, ale to s ním nebude mít problém,“ říká krásnolipský starosta Jan Kolář.

A město chce spolku přispívat i v dalších letech. „Měly by to být peníze na pokrytí spoluúčasti při získávání dotací, o něž spolek požádá. Už letos se rýsují peníze právě na opravu střechy,“ zmínil starosta.