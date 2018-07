Na Mezní Louku turisty vyveze nová atrakce, silniční Hřenský expres

Přes prázdniny jezdí každý den zhruba od 10 do 19 hodin a jízdenka stojí 50 korun bez ohledu na počet ujetých zastávek, děti do tří let neplatí.

Do Hřenského expresu lze nastoupit u bývalé celnice ve spodní části Hřenska, na odstavné ploše pro automobily v Mezní Louce a na autobusových zastávkách Přívoz, U Klepáče a Tři prameny.

„Letošek bereme jako testovací období, kdy chceme zjistit zájem návštěvníků o dopravu turistickým vláčkem. Pokud bude test úspěšný, rádi bychom trasu prodloužili až na konečnou zastávku v obci Mezná,“ řekl provozovatel vláčku Václav Šlemr.

„Tím bychom vytvořili jakýsi kruh spojující plavbu na lodičkách v hřenských soutěskách a jízdu vláčkem,“ doplnil.