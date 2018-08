Některé památky během Hradozámecké noci otevřenou nepřístupné prostory

Kdo dnes večer zavítá na hrad Hazmburk, bude si tu moci od 19 do 23:45 hodin užít premiéru – vůbec poprvé se za tmy otevře zdejší vyhlídková věž. „V předchozích letech nebyla uvnitř osvětlená,“ vysvětluje kastelánka Miriam Němcová, která se navíc při netradiční příležitosti na pár hodin promění v bílou paní a v areálu také výjimečně povolí táborák.

Gotická zřícenina na Litoměřicku dnes bude jednou z řady památek v Ústeckém kraji, které se zapojily do letošní Hradozámecké noci – akce, která představuje vyvrcholení návštěvnické sezony a umožňuje užít si památky netradičně.

Na zámku Jezeří u Mostu si tak můžete dopřát od 20 do 22 hodin posezení v prvorepublikové kavárně a samostatně si projít knížecí apartmá. Divadelní prohlídky s pohádkovými postavami pořádá od 20 hodin do půlnoci zámek v Benešově nad Ploučnicí, v Duchcově se od 18 do 22 hodin konají kostýmované prohlídky s hudebně-tanečním programem a ve Velkém Březně zase od 19 do 23 hodin čeká děti stezka odvahy.

„Potkají při ní příběhy z velkobřezenské černé kroniky, tedy zinscenované scény skutečných tragických událostí, které se tu udály v posledních 150 letech,“ přibližuje kastelán Miloš Musil. Následovat bude divadelní představení či procházka zámeckými interiéry s degustací vín.

Libochovice, Krásný Dvůr nebo Duchcov

V ploskovickém zámku se v podobném duchu od 18 do 22 hodin přenesete do historických událostí, které byly pro zdejší panství zásadní. V Libochovicích se od 20.30 do 22 hodin na nádvoří odehraje šermířsko-divadelní představení a v Krásném Dvoře budou od 18 do 23 hodin provázet hraběnka Marie Terezie Černínová či její syn zámeckým parkem, přičemž zavítají i do novogotického templu a připravena je také zážitková orientační hra.

Na zámku Stekník vás průvodci v historických kostýmech od 19 do 23 hodin provedou rozsvícenými sály, v nichž se odehrají scénky představující jednotlivé etapy historie památky. Na programu je i promítání filmu Starci na chmelu a výstava Jak se češe do věrtele, která připomíná dobu, kdy byli na zámku ubytováni účastníci chmelových brigád.

Své brány po setmění otevře také přesunutý mostecký kostel, který od 22 do 23 hodin láká na prohlídku v dobových kostýmech a za zvuku varhan. V zubrnickém skanzenu pak od 19 do 23 hodin uslyšíte vzpomínky rodáků ze zdejšího kraje, přičemž sondy do života obyvatel před 2. světovou válkou bude hudbou prokládat duo hrající na citeru. Na programu bude i prohlídka kostela.