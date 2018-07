Hornické muzeum se připravuje na UNESCO, budovu čeká modernizace

Žádosti z kraje o UNESCO Zapsání česko-saského projektu Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge na seznam světového dědictví UNESCO Výbor rozhodne v létě 2019. Přihlášku na konci loňského roku podepsali ministři kultury Česka a Německa.

Společná nominace obsahuje celkem 22 lokalit v Krušných horách, z toho 17 v Německu a 5 na české straně. Tři z nich jsou v Karlovarském kraji - hornická krajina Jáchymov, hornická krajina Abertamy - Horní Blatná - Boží Dar a Rudá věž smrti. Dvě jsou v Ústeckém kraji

Hornická krajina Krupka a hornická krajina Mědník V polovině letošního roku by do Krušnohoří měli dorazit komisaři, kteří posoudí správnost nominační dokumentace. Pokud by se hornický region na seznam dostal, vedle zvýšení turismu by to přineslo především lepší přístup k dotačním penězům na další rozvoj.

V kraji je aktuálně vedle Krušnohoří dalším adeptem na zápis do UNESCO i město Žatec. To už komisaři navštívili a verdikt by měl padnout letos v létě.