Jiřetín se zbavuje závislosti na uhlí, na školu umístil solární panely

Částku přes 300 tisíc korun se podařilo vybrat během jedenácti měsíců po vyhlášení projektu. Jako symbolickou budovu vybral Horní Jiřetín právě svou školu.

Nyní je cesta zdejší školy k nezávislosti na energii z uhlí podle odhadů splněná na osmdesát procent. „Loni v září jsme ještě nahradili vysloužilé kotle na uhlí tepelnými čerpadly,“ řekla ředitelka základní školy Klára Křivánková.

Panely jsou vybavené bezpečnostním systémem, jenž je dokáže při případném požáru sám odpojit. Zároveň umí monitorovat výkon jednotlivých panelů, takže si žáci mohou přes mobilní aplikaci zjišťovat, jak solární elektrárna zrovna pracuje.

Projekt vznikl díky organizaci Greenpeace. Ta chce nově získané zkušenosti s obnovitelnou energií zprostředkovat i dalším možným zájemcům.

„Rozhodli jsme se co nejdříve vytvořit detailní návod pro další města nebo majitele bytových i soukromých domů, jak se stát samovýrobcem energie. Tak, aby to pro všechny bylo co nejsnazší,“ sdělil Jan Freidinger z Greenpeace.

Organizace vypracovala i studii potenciálních obnovitelných zdrojů a možností energetických úspor přímo pro Horní Jiřetín.

„Město si tak může určit, kde všude bude nejlepší zavádět opatření, jako jsou instalace panelů, zateplování či výměna kotlů za tepelná čerpadla,“ dodal Freidinger.