Ani říjnové deště řeky vodou nenaplnily, nadále jsou na hranici sucha

„Říjen je měsíc, kdy je průměrný průtok v Labi 296 kubíků, v normálu by byla ještě i hranice 250 kubíků. My jsme však se 109 kubíky na hodně slabé polovině,“ přibližuje situaci na největší řece Jiří Mach, vedoucí děčínského střediska Povodí Labe.



Dlouhodobá průměrná výška hladiny na Labi v Ústí je 260 centimetrů. V úterý tu měla hodnotu 151 centimetrů, byla tedy pouhých devět centimetrů od hranice sucha.

Podobně nepříznivá situace tu nastala i na začátku 60. a 90. let minulého století a v letech 2003 a 2015.

„Nikdy ale netrvala tak dlouho jako letos. Zatímco v roce 2015 byl vodní stav 150 centimetrů a méně 147 dnů a nejnižší hladina byla 115 centimetrů, letos takových dnů bylo 171 a hladina spadla až na 105 centimetrů,“ sdělila mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Jde tak podle ní o nejnižší vodní stavy v Ústí od 60. let, kdy začala fungovat vltavská kaskáda.

Protože sucho panuje už pátý rok za sebou v řadě, voda nechybí jen v řekách, dochází i lidem ve studnách. U některých vodních nádrží se naproti tomu i teď upouští.



Například do nádrže Všechlapy na Teplicku nepřitéká ani kapka vody, zásobní prostor je plný ze 16,9 procenta a voda odtud odtéká.

„Plní svoji funkci. U vodárenských nádrží nesmí dojít k tomu, že voda není. U některých nádrží ji ale vypouštíme, abychom se připravili na srážky, sněžení a jarní tání. Na jaře by měly být zase plné,“ vysvětlil mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Kvůli riziku vzniku požárů byl v části kraje obnoven zákaz vstupu do lesů. V Národním parku České Švýcarsko teď turisté mohou jen na vyznačené cesty a omezení platí do konce listopadu, na Ústecku či v CHKO Labské pískovce zákaz platí i na turistické stezky. Na území Děčínska také do konce listopadu, na Ústecku pak až do 23. ledna či do odvolání.



Hladové kameny jsou vidět vždy při velkém suchu:

