Za havárii dostal Unipetrol pokutu 1,4 milionu od inspekce práce

„Firma byla uznána odpovědnou ze spáchání šesti přestupků na úseku bezpečnosti práce,“ sdělil MF DNES Richard Kolibač, mluvčí Státního úřadu inspekce práce, jenž Unipetrolu vyměřil sankci. Hrozily mu nanejvýš dva miliony.



Podle inspektorů například „nebyly dostatečně uchyceny výfukové trubky pojistných ventilů, tak aby byl zajištěn jejich bezpečný provoz a používání“, „nebylo vyhodnoceno riziko kmitání pojistných ventilů a nebylo přijato opatření proti tomuto riziku“.

Inspekce měla dále za to, že „kontaktní manometr propylenové kolony byl nastaven na nesprávnou blokovací hodnotu a neplnil tak funkci ochranného zařízení“.

Unipetrol je ve svém vyjádření k pokutě strohý.

„Již po mimořádné události jsme na základě vlastního šetření přijali řadu technologických a bezpečnostních opatření s cílem minimalizovat riziko vzniku podobných událostí,“ uvedl jeho mluvčí Pavel Kaidl.

Firma se proti sankci odvolá

Rozhodnutí inspektorátu zatím není pravomocné. Unipetrol se proti němu může do 15 dnů od doručení odvolat. A přesně to podle vyjádření mluvčího Kaidla také hodlá udělat.

Výbuchu a rozsáhlému požáru 13. srpna 2015 předcházel masivní únik propylenu. Proběhla evakuace závodu. Uzavřená byla jinak velice frekventovaná silnice I/27 mezi Mostem a Litvínovem, která areál protíná. Mezi oběma městy nejezdily ani tramvaje.

Na místě se postupně vystřídaly stovky hasičů z desítek jednotek. Oprava jednotky trvala skoro rok.

Událost vyšetřovala policie ve spolupráci s hasiči několik měsíců. Výsledkem bylo obvinění a posléze také obžalování dvou zaměstnanců Unipetrolu. Soud s nimi začal letos v březnu.

Za obecné ohrožení je sazba až osm let

Policie i státní zástupce dvojici mužů, kteří v areálu pracují přes dvacet let, viní, že včas nezajistili spuštění parních a vodních clon, čímž by mohli výrazně snížit koncentraci unikajícího propylenu a zmírnit tak následky. Za obecné ohrožení z nedbalosti nad nimi nyní visí hrozba až osm let vězení.

Oba zaměstnanci vinu odmítají. Podle nich by spuštění bylo neefektivní, protože únik byl mimo dosah clon. Také argumentovali, že mysleli na bezpečnost ostatních, protože spuštěné clony mohou kvůli generaci statické elektřiny iniciovat výbuch a v okolí se v tu dobu stále pohybovali lidé.

Oba obžalovaní v Unipetrolu nadále pracují. Podle firmy nepochybili. V souvislosti s událostí Unipetrol za „viníka“ označuje pouze pojistný ventil, že nezafungoval, jak měl.

Soud bude pokračovat v červnu výpověďmi znalců.

Unipetrol po havárii inkasuje miliardy od pojišťoven. Celkovou škodu společnost vyčíslila na bezmála 14 miliard korun. Suma se skládá ze dvou složek: opravy zařízení a ušlého zisku. Téměř celou částku už má od pojišťoven zpět.

