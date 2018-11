Gymnázium ředitele kritizovaného za „Zemana v kompostu“ získalo další cenu

Zdeněk Bergman musel před časem „na kobereček“ k náměstkovi hejtmana pro školství Petru Šmídovi (SPD) za výrok na Facebooku, že kvůli prezidentovým vulgaritám nechal zahrabat obrazy Miloše Zemana do kompostu. Šmíd ho za to tvrdě kritizoval a jeho stranická kolegyně a krajská zastupitelka Tereza Hyťhová dokonce napsala, že „takový člověk nemá na pozici ředitele absolutně co dělat“ (viz článek Ředitel gymnázia jde na kobereček. Psal, že zahrabal Zemana do kompostu).

Náměstek Šmíd teď musel Bergmanovi podepsat diplom, který škola dostala. Už mu ho ovšem nepředával. Ceny vítězům letos nepředával ani žádný jiný z politiků, jak bylo v minulých letech zvykem. Bergmanovi cenu předala vedoucí odboru školství Dagmar Waicová.

„Je trochu symbolické, že v předchozích pěti letech tuto cenu vítězné škole vždy předával hejtman nebo jeho náměstek pro školství. Letos se ale nikdo z politiků nezúčastnil,“ poznamenal k tomu Bergman.

Podle náměstka Šmída to žádnou spojitost s nedávnou aférou nemělo.

„Ceny jsem nepředával, protože jsem měl jiný program. Nebyl jsem tam ani loni. Není moje povinnost je předávat a s panem Bergmanem to nemělo žádnou spojitost,“ řekl Šmíd.

Kritéria soutěže byla podle něj jasně stanovená už před jeho nástupem do funkce, a pokud je škola splnila, tak si cenu zaslouží. „Ta soutěž je dlouhodobá a vyhodnocuje ji odbor školství. Já plně respektuji jeho rozhodnutí,“ doplnil.

Teplické gymnázium vyhrálo už potřetí

Prestižní teplické gymnázium zvítězilo v soutěži Dobrá škola už potřetí za šest let. Dvakrát skončilo druhé a jednou třetí.

„Troufám si tvrdit, že jsme nejúspěšnější školou v soutěži. Letos jsme prvenství dosáhli díky velkému množství úspěšných žáků v soutěžích, které se bodovaly, a také kvůli tomu, že jsme pořádali řadu akcí zpestřujících výuku, ať už to byly exkurze, přednášky odborníků, výstavy, konference či přehlídky,“ poznamenal Bergman.

„Jsme samozřejmě pyšní, že jsme vyhráli, na druhou stranu ale hraje roli i velikost školy. Výsledky se totiž nepřepočítávaly na žáky, ale sčítaly, takže malé školy v podstatě neměly šanci konkurovat velkým,“ dodal ředitel.

Za vítězství v jedné ze dvou kategorií obdrželo Gymnázium Teplice šek na 750 tisíc korun. „Je to významné posílení našeho rozpočtu. Patnáct procent je určeno na platy, z toho dám odměny učitelům, kteří byli nejaktivnější v pořádání akcí a zapojení žáků do soutěží. Zbylá část půjde na provoz školy, koupíme nábytek či nové počítače,“ přiblížil ředitel.

Jeho spor s náměstkem Šmídem začal v říjnu poté, kdy ředitel školy napsal na svém Facebooku, že uložil školníkovi, aby zahrabal obrazy prezidenta Zemana do kompostu. Reagoval tím na jeho vulgarity v živém vysílání Českého rozhlasu. Příspěvek okamžitě sdílely stovky lidí, některé pobavil, jiné naopak pobouřil.

„Je úplně jedno, jestli je to pan Zeman nebo pan Drahoš. Kritizoval jsem to, že napsal, že pověřil školníka zahrabáním obrazů prezidenta. To je výrok, který mi vadí,“ vysvětlil znovu Šmíd s tím, že o občanský postoj Bergmana mu vůbec nešlo.