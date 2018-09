Ekologové nabrali vodu z Labe, v Anglii v ní budou hledat mikroplasty

Poslední vzorek pak ještě ekologové odebrali v Hřensku na Děčínsku v místech, kde Labe opouští území České republiky. Výsledky měření budou známé přibližně za měsíc.

Mikroplasty jsou podle Greenpeace novodobou hrozbou pro všechny vodní živočichy a dostávají se následně i do potravního řetězce člověka. Není problém je najít už i v pitné vodě nebo v medu.

Na třech motorových člunech, které poskytla partnerská organizace z německého Hamburku, proto v rámci kampaně Plast je past odebírali aktivisté vodu z největší české řeky.

„Přitom stačí jen málo. Například omezit nošení a praní syntetického oblečení,“ říká Jan Freidinger z Greenpeace, který k problému mikrovláken, jenž se do vody a následně do přírody dostávají právě i z oblíbeného outdoorového oblečení, chystá větší kampaň.

Podle posledních průzkumů se například z jedné fleecové bundy během jednoho pracího cyklu uvolní až milion plastových vláken. Ty sice s vypuštěnou vodou putují do čistírny odpadních vod, ale většina zařízení si s nimi zatím nedokáže poradit a vypouští je ve velkém množství dál do řek a následně do oceánů.

„Vědci spočítali, že průměrné stotisícové město vypustí takovýchto plastových vláken až 110 kilogramů denně,“ dodává Freidinger s tím, že je to zatím první větší aktivita české pobočky Greenpeace zaměřená na znečištění přírody mikroplasty.

Do budoucna se chystají odebírat vzorky sedimentu nebo čistírenských kalů, které často končí na polích jako hnojivo.

Zástupci Greenpeace věří, že se jim podaří na problém mikroplastů upozornit stejně intenzivně, jako se jim povedlo už před osmi lety upozornit na problém alkylfenolů, které bývaly součástí barevného oblečení.

„Vzorky odpadních vod s obsahem alkylfenolů z ústeckých Neštěmic stály před lety za spuštěním celosvětové kampaně Greenpeace k zákazu této nebezpečné látky. Původně malá kampaň z Ústí nad Labem způsobila nakonec vydání zákazu na užívání a dovoz textilu s obsahem nebezpečné látky do Evropy,“ říká Freidinger.