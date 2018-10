Místopředseda ČSSD Foldyna se kvůli debaklu strany rozhodl rezignovat

„Mojí povinností, pokud jsem byl na sjezdu zvolen, je vydržet, utřít si slzu z oka a dřít na sobě a pracovat,“ řekl k Foldynově úmyslu prezident v dnešním rozhovoru pro Blesk.cz.

Sociální demokraté se podle výsledků voleb nedostanou do městských zastupitelstev v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem či ve Zlíně. Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do zastupitelstva nepřekročili ani v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Liberci a některých okresních městech. Sám Foldyna kandidoval v Děčíně, kde ČSSD získala jediný mandát.

„Když se nebude nic dít, tak nemůže nic nového začít, když něco neskončí. Takže já to teď připravuju a chystám se rezignovat na všechny stranické funkce. Budu řadovým členem,“ řekl Foldyna pro server iRozhlas.cz.

Zeman na to v rozhovoru pro Blesk.cz, který na Foldynův záměr rezignovat už dříve upozornil, reagoval, že Foldyna je emotivní člověk, což nepovažuje v politice za úplně dobré.

„(Foldyna) Reaguje emotivně a to jsem se na několika případech mohl sám poučit. Když uteču z voleb, tak to není přijetí odpovědnosti za výsledky voleb, je to zbabělost,“ prohlásil prezident.

Komunální volby v Děčíně vyhrálo ANO následované Volbou pro Děčín a uskupením Náš Děčín. Do zastupitelstva se dostanou ještě Piráti, Změna pro Děčín, ODS a KSČM, ČSSD a SPD budou mít po jednom mandátu, přitom před čtyřmi lety ČSSD ve volbách získala šest mandátů. Nyní bude mít pouze jednoho zastupitele, populárního strážníka Václava Němečka.