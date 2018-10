Krajská filmová kancelář umí i zvednout Labe, štáby se k ní vracejí

„O všech filmech, které se u nás v kraji natáčejí, ale nevíme. Někdy se na nás jejich štáby neobrátí. Zřízení krajské filmové kanceláře ale hodně pomohlo, máme velké odezvy na pomoc a naši spolupráci a díky ní se k nám filmaři chtějí vracet,“ říká Barbora Hyšková z filmové kanceláře.



„Třeba režisér Dan Svátek se chce vrátit s natáčením celovečerního filmu, protože mu vyhovoval náš servis. S jakým filmem? To nemohu prozradit,“ dodává s úsměvem.



Kancelář se snaží filmařům hledat lokace, u větších projektů jezdí na radnice měst a domlouvá technické věci, dopravní omezení či zázemí.

„Když se například v Žatci v létě natáčel film Jojo Rabbit s herečkou Scarlett Johanssonovou, jednali jsme s paní starostkou (Zdeňkou Hamousovou), aby vše šlo hladce a byli na to připraveni. Děláme tisíce maličkostí, které máme díky našim kontaktům jednodušší. My jsme kontaktní místo a víme, kam sáhnout,“ vysvětluje Hyšková.

„Třeba jsme do jednoho záběru rychle sháněli danělu (samici daňka) nebo pro pokračování v Ústí nad Labem natáčeného seriálu Rapl zase do záběru člun na Labi. Protože bylo letos v Labi málo vody a v seriálu měl být záběr s lodí plující po Labi, zařizovalo se zajištění vlny pro zvýšení hladiny. Kdyby to bylo nutné o týden později, už by to kvůli nedostatku vody nešlo,“ přibližuje.

Práce kanceláře filmaře nic nestojí

Stále víc filmařů přijíždí i proto, že práce této kanceláře je pro ně zdarma.

„Je to tak a je to pro ně úžasné. A děláme to proto, že chceme, aby se v kraji točilo, ale také si chceme na filmařský byznys sáhnout, protože to do kraje přináší peníze,“ poznamenává Hyšková.

„Jeden natáčecí den stojí i 750 tisíc korun, hodně ale záleží na projektu, poplatcích, lokalitě... Například za každý natáčecí den filmu Jojo Rabbit město získalo 50 tisíc korun plus další finance za řadu služeb pro místní podnikatele. Za dobu naší existence tak na různá místa kraje, komparzistům, dodavatelům a za různé služby přiteklo několik milionů korun,“ podotýká.

Kancelář se už podílela na natáčení seriálů Most v Mostě a Svět pod hlavou v Ústí nad Labem, kde se právě dotáčí i Rapl. Pomáhala se záběry pro film Úsměvy smutných mužů, drama Jan Palach, romantický thriller Hastrman, drama The Aftermath s Keirou Knightleyovou či část pohádky Hodinářův učeň.

Nyní filmová kancelář pracuje na tom, aby zajistila předpremiéru dvou dílů seriálu Most na konci října v Ústí a Mostě a v prosinci se lidé, kteří se podíleli na natáčení Rapla, mohou těšit na uzavřenou premiéru některého dílu. A spoustu práce kancelář ještě čeká.

„Kromě výše zmíněného celovečerního filmu Dana Svátka se do kraje na čtyři místa chystá produkce BBC a příští rok na jaře natáčíme celovečerní film Bourák z produkce Ondřeje Trojana,“ prozrazuje Hyšková.