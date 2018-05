Denár slavnostně předaný policií do muzea je podle znalců pouhá replika

Podle expertů není možné, aby se platidlo ražené v letech 985 až 995 dochovalo v takovém stavu. Jedná se prý o mnohem mladší repliku z dílny společnosti Antiquanova, která se ražením novodobých napodobenin zabývá.

Na jejím e-shopu se dá kopie tohoto denáru sehnat za 250 korun.

„Odborná úroveň pracovníků muzea je bohužel smutná a myslím, že celá akce je velkou ostudou. Jediná pravda je, že mince skutečně nikdy neležela v zemi,“ sdělil MF DNES dlouholetý člen České numismatické společnosti Luboš Čížek.



„Mince je zcela jednoznačně novodobou napodobeninou, o originální slavníkovský denár z 10. století se nejedná,“ je přesvědčený i Jan Videman ze stejné společnosti, který se specializuje na moravské mince a přemyslovské a církevní ražby.

Teplické muzeum získalo denár minulý týden. Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, jež muzeum zřizuje, ho převzal z rukou policie, kterou zalarmovali pracovníci Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Ti minci našli na aukčním serveru.

Police pak podle IP adresy vypátrala kupujícího, jemuž peníz zabavila, i prodávajícího. Ten uvedl, že ji našel s pomocí detektoru kovu v zemi, což však vyloučil znalec. Muž proto svou výpověď změnil a řekl, že ji objevil v zídce na pozemku u své matky. Této informaci už policie uvěřila.



Pravost muzeum zatím neověřovalo

„Pravost mince jsme zatím neověřovali. Byla nám předána policií a nyní bude probíhat konzervační zákrok, což je právě prostor pro to, abychom se na to podívali. Zatím pracujeme s tím, co nám sdělila policie, když nám předala zatajený nález. Nebyl důvod to zpochybňovat, součástí vyšetřování byl totiž i posudek soudního znalce. Ten máme k dispozici,“ sdělil ředitel teplického muzea Radek Spála.

Druhé verzi nálezce ale nevěří numismatici. „Pominu-li fakt, že v Krupce nestojí žádná zeď z 10. století, chtěl bych znát jméno toho znalce. Jedná se totiž o repliku, kterou vyrábí medailér z firmy Antiquanova a která je záměrně poškozená, aby vypadala věrohodněji. Mince je stará maximálně sedm let,“ má jasno Luboš Čížek, který se numismatice věnuje 35 let.

To potvrzuje i spolumajitel firmy Antiquanova Pavel Neumann. „Na fotografii je vidět, že je mince úmyslně obroušená zrovna v místě, kde máme svou signaturu. Část písmene S tam zůstala. Na 95 procent se jedná o naši repliku. S jistotou by to potvrdilo měřením spektrometrem, které se dá provést na každém puncovním úřadě. Nechápu, proč to muzeum neudělalo, stojí to asi patnáct korun,“ uvedl Neumann.

Podle odborníků byla podezřelá už cena mince na internetu. Denár totiž v aukci vyšplhal jen na devět tisíc korun.

„Aukro všichni sběratelé a odborníci sledují, ta cena je hodně podezřelá. Za posledních deset let jsme prodali asi pět kusů těchto denárů a jejich cena byla mezi 80 a 90 tisíci korun,“ potvrdil Roman Veselý z aukční síně Aurea Numismatika.

Záměrně poničené mince na trhu

„Záměrně poničených denárů jsem na Aukru v posledních letech viděl možná i dvacet. Kdyby mince byla pravá, neprodá se za devět tisíc. Vždyť všichni sběratelé vědí, že originál má hodnotu pět až deset tisíc eur,“ přidává se Čížek.

Spála nevěří, že by se mohlo jednat o kopii nebo padělek. „Ale samozřejmě jsme se mohli stát obětí nejapného vtípku nebo podvodu. Teď to musíme prověřit a nade vši pochybnost vyvrátit,“ řekl ředitel.

I kdyby se ukázalo, že je mince falešná, podle Čížka za nerozpoznání pravosti nemůže policie.

„Těžko po ní můžeme chtít, aby poznala takové věci. Je ale smutné, že přestože v Teplicích sídlí pobočka České numismatické společnosti, nikdo z muzea se tam na pravost mince neptal. Je to ostuda,“ kroutí numismatik hlavou a vysvětluje, proč by někdo mohl repliku záměrně poškodit.

„Medailér značí každou repliku svou signaturou. Pokud ji chce někdo prodat jako pravou, musí signaturu zničit. Krupský denár je poškozený přesně v místě, kde je obvykle signatura. Kdyby někdo udělal analýzu složení kovu, tak se to pozná. Dnešní stříbro neodpovídá tomu z 10. století, u ražeb Slavníkovců bylo navíc zcela unikátní. Že se jedná o repliku, jde ale poznat i pouhým okem,“ stojí si za svým Čížek.

Muzeum věří, že mince není falešná, nechá si ji ale i v opačném případě. „Je to rarita. Asi by nezůstala ve sbírkách, ale určitě bychom si nechali jako cenný předmět s příběhem,“ dodal Spála.

Video ze slavnostního předání mince muzeu, které ji považovalo za pravou: