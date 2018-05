Českým vězňům pomáhá poradna v Děčíně, pomůže i s pokutou ze Saska

Před soudem v Drážďanech se v těchto dnech zodpovídá z krádeží aut žena z Ústí nad Labem. Hrozí jí až 7 let vězení. Obchod s kradenými vozy převzala po svém manželovi, který byl před třemi lety odsouzen na 8,5 roku. Co najatí zloději ukradli v ulicích saských měst, pak rozebírali v opuštěném lomu u Ústí a dál prodávali na náhradní díly.

Po obchodování s drogami jsou krádeže aut druhou nejčastější příčinou, proč si v saských věznicích Češi odpykávají tresty. Následuje vloupání do aut a krádeže v obchodech. Ty jsou dnes často organizované, zloději kradou na objednávku parfémy, oblečení, elektroniku i nářadí a vozí je do Čech.

„Jeden čas se v Sasku hodně kradla odstavená kola, ale gang z Ústecka už je ve vězení, takže to ustalo,“ uvedl Martin Loukota z Evropské poradny pro trestně stíhané osoby a oběti trestných činů (EBS).

Pro poradnu, jejímž zřizovatelem je Saský zemský svaz pro sociální soudnictví v Budyšíně, pracuje pět let. Kancelář má v Pirně a Děčíně. Loukota pak tráví hodně času v deseti saských věznicích.

U hranic přibývá laboratoří na pervitin

Jím uváděný trend krádeží potvrzuje i policejní statistika za loňský rok. Krádeže automobilů v Sasku loni klesly o 13 procent na 2 500 případů. U hranic – na české i německé straně – je naopak stále více laboratoří na výrobu pervitinu, za nimiž stojí Češi.

V loňském roce se počet v Sasku odhalených trestných činů souvisejících s výrobou a distribucí drog zvýšil o 24 procent na více než 12 200 případů. O klienty tak Loukota, který lidem pomáhá zdarma, nemá nouzi.

Loni řešil 374 případů, jen do děčínské poradny za ním přišlo 90 lidí, jimž hrozil trest nebo si ho už v Sasku odpykali. Za zbytkem klientů jezdil do vězení. Letos za první čtyři měsíce už jich má 185. „Poradna je dnes známější, lidé vědí, kam se obrátit,“ přiblížil Loukota.

Lidem ve věznicích zařizuje přes státní zastupitelství i policii kontakt s rodinou nebo shání i soudního tlumočníka, a to i pro návštěvy příbuzných u odsouzenců. „U vážnějších a organizovaných případů policie potřebuje vědět, co se při návštěvě říká.

Náklady na tlumočníky celkově narůstají, dnes má každá věznice vlastního a mezi sebou si ty do češtiny, polštiny a hlavně ruštiny a arabštiny půjčují. Stává se také, že z věznice zavolají i mne a já jim překládám po telefonu,“ popsal Loukota.

Protidrogová léčba povolena v Česku

V posledních dvou letech státní zastupitelství v Drážďanech povoluje při trestech nad 2 roky a po odpykání dvou třetin trestu závislým vězňům protidrogovou léčbu v Česku.

„Spolupracuji s psychiatrickou léčebnou v Horních Beřkovicích. Ročně tam ze Saska přichází asi 10 až 15 českých odsouzených, například včera jsem léčení domlouval pro tři,“ popsal Loukota a dodal, že až polovina vězňů sem ale nenastoupí a pak je na ně vydán mezinárodní zatykač.

„Ti lidé ale ode mě vědí, že jim potom již léčba nebude povolena,“ podotkl Loukota.

Věznice v Sasku jsou přeplněné, protože si tam trest odpykává stále více cizinců. Ministr spravedlnosti Sebastian Gemkow proto navrhuje, aby vězni ze zemí EU byli převezeni do nápravného ústavu ve svém domovském státě.

Otázka je, zda uspěje. Zatímco jeden den jednoho vězně v německém vězení stojí saskou vládu 102 eur, eskorta do Česka už vyjde i na 5 tisíc eur. Od roku 2015 se tak uskutečnilo jen 13 transferů.

Češi o převoz z německých věznic nestojí

„Přeplněné věznice ale nemají na svědomí Češi nebo Poláci. Navíc Češi o převoz domů nestojí, a to i přesto, že se často v Německu nedomluví. V Německu jsou modernější věznice, mají lepší možnost sportování a mohou chodit do práce a vydělat si od 250 do 300 eur měsíčně. Vězni si tak šetří, případně posílají peníze domů,“ vysvětlil Loukota.

Podle Jorga Herolda, mluvčího saského ministerstva spravedlnosti, bylo letos v dubnu v saských věznicích 80 Čechů. „Před rokem ve stejném měsíci to bylo 117 Čechů a před čtyřmi lety 97,“ sdělil Herold.

Častými klienty děčínské kanceláře EBS jsou i lidé, kteří místo vězení raději chtějí na obecně prospěšné práce nebo chtějí požádat o úhradu peněžitého trestu i nákladů soudního řízení.

„To pomáhám řešit poměrně často. Například někdo musí zaplatit peněžitý trest 1 200 eur a k tomu 3 500 eur za soudní řízení a mým prostřednictvím žádá o splátkový kalendář,“ poznamenal Loukota.

Časté jsou ale i vyšší sankce. Třeba český člen mezinárodního gangu, který padělal pasy, musí Sasku zaplatit 130 tisíc eur.