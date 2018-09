Starostka odmítla propuštění od hasičů, ruší se díky ní část zákona

Už pět let se táhne spor starostky ústeckého Střekova Evy Outlé s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje. Případ se dostal až k Ústavnímu soudu (ÚS), na nějž se obrátil Nejvyšší správní soud (NSS), který kauzu starostky řeší.



„Navrhovatel se domnívá, že způsob, kterým byla výdělečná činnost žalobkyni zakázána, je v rozporu s ústavním pořádkem. Zákaz jiné výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů zakotvený v napadeném ustanovení je podle něj omezením základního práva na svobodnou volbu povolání, práva podnikat a získávat prostředky pro své životní potřeby prací dle Listiny základních práv a svobod. Část zákona je zrušena k 1. červenci 2019,“ uvedla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

Nyní se začne NSS zabývat kasační stížností Outlé proti rozhodnutí pražského městského soudu, jenž zamítl její žalobu o neoprávněnosti výpovědi.

Podle jejích slov vyhazovu navíc předcházela snaha zatáhnout ji do korupce ve spojení s veřejnými zakázkami a léta šikany ze strany nadřízených ve snaze se jí zbavit.

Zaměstnavatel Outlé před lety vyhodnotil příjem za vedení účetnictví jako přivýdělek a ukončil s ní kvůli tomu pracovní poměr.

Příslušníci bezpečnostních složek totiž (podle napadeného zákona) nic takového, až na určité výjimky stanovené nadřízeným, mít nesmějí.

Outlá přitom podle svých slov dokonce výjimku měla. Pro společenství vlastníků dělala na živnostenský list pro správu vlastního majetku a nikomu jinému prý nikdy účetnictví nespravovala.

Hrozí, že jí hasiči budou muset proplatit ušlou mzdu

„V roce 2001, kdy jsem k hasičům nastoupila, mi služební funkcionář dal souhlas, že to nebude ohrožovat výkon služby. Jsme společenství vlastníků a chci vidět do účetnictví. Nepotřebuji, aby to někdo dělal za mě, navíc mám ekonomické vzdělání. Výkon služby jsem neohrožovala, dělala jsem to ve volném čase. Živnostenský list jsem si založila jen kvůli družstvu, nikdy jsem se tím neživila. Rozhodnutí Ústavního soudu je pro mě velmi příjemné a mám radost, že rozhodl takto. Věřím, že i správní soud rozhodne pro mě pozitivně a spravedlivě,“ popsala teď vývoj kauzy starostka.

Pokud NSS rozhodne v její prospěch, hasičský sbor jí bude muset proplatit ušlou mzdu. Od vyhazovu byla nynější starostka Střekova bez příjmů a do práce znovu nastoupila až na konci roku 2016.

„Kdykoliv jsem řekla potenciálnímu zaměstnavateli, že se soudím a chtěla bych se případně k hasičům vrátit, nikdo mě nezaměstnal. Kdybych se nestala na začátku loňského roku starostkou, byla bych bez příjmů doteď. Podle toho, jak se bude situace vyvíjet, budu uvažovat o podání žaloby kvůli nemajetkové újmě, která mi vznikla,“ naznačila pak Outlá svůj další postup.