Nemocnice v Mostě má jako první eskortní cely, stavěli je vězni

Eskortní cely bude využívat Věznice Bělušice a mostecká policie tak, aby vězni přijíždějící do nemocnice na vyšetření byli mimo prostory, v nichž se nacházejí standardní pacienti.



„Díky fungování eskortních cel nebudou tolik vystaveni možnému nebezpečí naši pacienti, návštěvníci a zaměstnanci,“ upřesnil Jiří Novák, předseda představenstva společnosti Krajská zdravotní (KZ), pod niž špitál spadá.



V místnosti se dvěma celami je i telefon, takže eskortní služba může zavolat jednotlivá zdravotnická pracoviště a zjistit přesný termín vyšetření.

„Výhodou je zde rampa, volný příjezd a dá se tu dobře parkovat,“ přiblížil Petr Najman, ředitel zdravotní péče mostecké nemocnice.



Zabezpečené místnosti vyšly na 50 tisíc

„Naše vozy, pokud zde probíhala eskorta a střežení, dosud blokovaly příjezd do nemocnice. To bylo první, co posádka sanitky nebo pacient viděli, když najížděli na příjem. Nebylo nejlepší, když se naši lidé se zbraní pohybovali v této části budovy,“ popsal ředitel bělušické věznice Roman Mišák.

Nyní může vůz s vězněm, který potřebuje lékařské vyšetření, zastavit u zvláštního vchodu, za nímž jsou cely.

Novinka zlepší komfort i pro příslušníky vězeňské služby, kteří už nebudou muset čekat venku. Jedna cela je pro tři odsouzené, ve druhé může být jeden.

Zabezpečené místnosti může využívat také policie pro umístnění člověka, který se například v čekárně pohotovosti chová agresivně.

Věznice Bělušice platila vybudování cel z vlastního rozpočtu, celkové náklady nebyly nijak vysoké - činily 50 tisíc korun. Rekonstrukce trvala zhruba jeden a půl měsíce.