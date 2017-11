V Ústí přibylo dalších třicet případů žloutenky, šíří ji migrující lidé

Z 30 nových případů je 13 dospělých, 12 školáků a pět dětí předškolního věku. Nemoc se dál šíří mimo původní ohniska. Není to jen lokalita Mojžíř, ale i centrum, Klíše, Neštěmice a Všebořice (o rozšíření žloutenky zde).

„Zarážející je vysoký počet dospělých,“ podivuje se epidemiolog Krajské hygienické stanice Josef Trmal. Situace se podle jeho názoru v nejbližší době nezlepší. „Bude to trvat řádově měsíc dva,“ doplňuje.



Hygienici ve čtvrtek odebrali stěry z nákupních vozíků v supermarketech ve městě. Už ve středu udělali stěry i ve vozech MHD. Výsledky budou mít do týdne.

„Buď nám potvrdí, že jsou tam fekální bakterie. To už by byl signál k tomu, aby se mohla dezinfekce zlepšit. Nebo se ukáže, jako v případě hypermarketu Globus, který tato opatření provádí, zda je to dostatečně účinné,“ říká Trmal.

Hygienici pokračují v očkování kolektivů, v nichž se žloutenka objevila. Jde především o mateřské a základní školy. Od začátku výskytu nemoci v Ústí poslal stát krajským hygienikům už 1 000 dávek vakcín.

„Žádáme o ně průběžně, hlavně do škol, kde se onemocnění vyskytlo,“ potvrzuje ředitelka Krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

Dezinfekce v autobusech, školách i ve fitness

Ojediněle se podle Trmala šíří nemoc mimo město. „Zcela sporadické případy se objevily v Krupce,“ poznamenává.

Podle neziskových organizací jde o lidi, kteří se přistěhovali z ústeckého sídliště Mojžíř. Právě migrace je podle lékařů jedním z důvodů, proč počet nemocných ve městě roste.

„Na tuto situaci se připravujeme desítky let, protože sever se stal územím, kam se stěhují sociálně slabí. Dříve, když byly ve městě jedna dvě rodiny, to bylo možné daleko lépe uhlídat než dnes celé paneláky, ubytovny a podobně,“ dodává epidemiolog.

Radnice už uvolnila zhruba 300 tisíc korun pro své příspěvkové organizace na nákup dezinfekčních prostředků. Příspěvek dostaly školy, mateřinky i domovy pro seniory.



Městské služby zvýšily opatření v plaveckých halách na Klíši a Městských lázních. „Na nejvíce kontaktních místech jako jsou kliky od dveří nebo třeba činky a stroje ve fitness centru, používáme dezinfekční prostředky,“ ubezpečuje ředitelka Městských služeb Martina Žirovnická.



Bazény podle jejích slov nijak zvlášť neošetřují. „Více chlóru do vody přidávat nemůžeme, pak by neodpovídala hygienickým normám,“ vysvětluje Žirovnická.

Mimořádná opatření zavedl i ústecký dopravní podnik. Každý třetí den úklidová firma dezinfikuje madla a sedačky v trolejbusech a autobusech.