Za dvojnásobnou vraždu v kolonii soudí jen komplice, vrah se zastřelil

Za zbavení osobní svobody a porušování domovní svobody hrozí čtyřiapadesátiletému Topinkovi trest v rozmezí od osmi do šestnácti let.

Případ, jehož motivem měl být podle závěru vyšetřování zisk osmi milionů korun, se odehrál v noci ze 7. na 8. ledna (více o události zde).

Benák s Topinkou spolu podle slov obžalovaného pracovali a byli kamarádi.

„Benák řekl, že má pro mě kšeft. Že má známého podnikatele, kterého někdo obral o osm milionů. Že jen svážeme nějakého chlapa a ten podnikatel si to tam přijde vyřídit. Já nevěděl, že tam bude víc lidí,“ řekl v pondělí soudu Topinka.

Po příchodu do chaty podle obžaloby nejprve Benák nelegálně drženou zbraní zastřelil psa. Poté oba společně přinesenými plastovými páskami připoutali k židlím všechny členy rodiny – manžele a tři děti (dospělého syna a dvě nezletilé dívky).



„Nevěděl jsem, že má Benák zbraň. To jsem se dozvěděl, až když střelil psa. Vůbec jsem nevěděl, co v tu chvíli dělat. Napadlo mě utéct, ale bál jsem se, že by mě třeba mohl střelit do zad,“ vypověděl k tomu Topinka.

Po spoutání pak všem poškozeným přiložili podle obžaloby kusy ručníku na oči a přelepili je lepicí páskou, kterou jim omotali kolem hlavy, a také zalepili stejnou páskou ústa.

„Všechny svázal Benák. Já to zkontroloval nahoře. Pak jsem přinesl ručníky, které jsme nařezali,“ pokračoval ve výpovědi obžalovaný.

Za „spolupráci“ šest stovek

Ženu, které se udělalo nevolno, podle žalobce rozvázali a odvedli do dětského pokoje v podkroví, kde ji opět spoutali. „Následně společně z obývacího pokoje vynesli na rukou i nohou spoutaného muže, kde ho položili na zem,“ stojí dále v obžalobě.

V tomto okamžiku podle policie a žalobce přestal Topinka v případu figurovat. Na základě pokynu svého komplice, který mu za „spolupráci“ dal na místě 600 korun ukradených z peněženky později zavražděného muže, odešel.



Benák pak podle obžaloby nejprve napadl manželku. Jako smyslů zbavený ji mlátil do hlavy.

„Opakovanými údery vedenými zejména na její hlavu velkou silou tupým předmětem, případně kopy nebo i údery pěstí, jí způsobil rozsáhlé poranění mozku, které vedlo k její smrti. Příčinou smrti bylo pohmoždění s otokem mozku při zlomeninách lebky,“ uvedl Jan.

Pak svou pozornost obrátil směrem k muži. I jeho bouchal do hlavy. Nakonec ho uškrtil.

Tím ovšem neskončil. Objektem jeho zájmu se následně podle žalobce staly dvě nezletilé dívky, které byly stále spoutané v přízemí. Jednu z nich donutil k pohlavnímu styku, druhou k orálnímu sexu. Pak vyšel před chatu a zastřelil se.

Dívky mají psychické potíže

Děti událost významně poznamenala po psychické stránce. „Došlo k závažné újmě na zdraví v psychické oblasti, kdy se u ní v současné době rozvinula posttraumatická stresová porucha a je u ní indikována pedopsychiatrická a psychologická ambulantní péče,“ popisuje například státní zástupce zdravotní stav jedné z dcer.

O motivu jednání dvou mužů se dlouho jen spekulovalo. Nakonec se ukázalo, že do chaty mířili za penězi. „Cílem tohoto jednání bylo umožnit získat neustanovené osobě finanční částku ve výši osmi milionů korun,“ míní žalobce. Topinka měl slíbeno, že dostane půl milionu. Nakonec tedy za „pomoc“ obdržel zmíněných šest stovek.

Proč jeho komplic v chatě přistoupil k takovému běsnění, není jasné. Nabízí se varianta, že takto prudce zareagoval poté, co zjistil, že rodina peníze nemá. Část případu, která se týká právě zastřeleného muže, policie odloží.

Hlavní líčení s Topinkou bude pokračovat i v úterý a ve středu. Naplánované je následně také na začátek příštího týdne.

Video z vyšetřování dvojnásobné vraždy v zahrádkářské kolonii:

VIDEO: Policie pročesává zahradní kolonii, kde našla mrtvé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu