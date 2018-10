Komplice vraha z chatové osady na Ústecku potrestal soud deseti lety

Tragédie se stala začátkem ledna. Rodinu kolem 22. hodiny napadli dva útočníci. Čtyřiapadesátiletý Jaroslav Topinka podle obžaloby pomáhal vrahovi Miroslavu Benákovi svazovat oběti. Topinka řekl, že poté objekt opustil.

Motiv jeho činu byl podle znalců čistě zištný, vrah mu za pomoc slíbil půl milionu korun. Ženu vrah ubil, otce uškrtil, dvě nezletilé dívky znásilnil a syna omráčil, uvedli znalci. Při vstupu do domu vrah zastřelil psa.

Státní zástupce navrhoval pro Topinku trest 10 až 11 let. Podle obhájce by byl dostačující trest odnětí svobody na pět až šest let s ohledem na to, že se Topinka přiznal, sám se přihlásil na policii a svého činu litoval.



Obžalovaný Jaroslav Topinka u prvního soudního líčení:



VIDEO: Pomáhal vrahovi svázat pětičlennou rodinu. K soudu přišel s nápisem "svoboda"