Opravit Tschinkelovu vilu a více zpráv o lithiu, přejí si lidé v Dubí

Sociologický průzkum na Facebooku provedl místní občan a člen Spolku historie města Dubí Jiří Kašpar. Zúčastnilo se ho 150 respondentů. Třeba pro záchranu zmíněné Tschinkelovy vily se vyslovilo více než 74 procent z nich.



„Otázky směřovaly například i na to, jak jsou lidé spokojeni s prací technických služeb, jak hodnotí aktuální vedení města, zda by se mělo definovat centrum, jak vidí kvalitu chodníků nebo jestli je dostatečný počet dětských hřišť. Součástí byly i otevřené otázky, kdy lidé mohli vypsat, co se jim ve městě líbí a nelíbí a co jich chybí. Celkově šlo o 40 dotazů,“ uvedl autor průzkumu.

Kdysi výstavní vila továrníka Antona Tschinkela, který byl výrobcem porcelánu a zakladatelem klimatických lázní, sloužila naposledy jako dětská léčebna s temnou pověstí.

Podle některých pamětníků tu docházelo k aplikaci elektrošoků a léčbě pomocí drogy LSD. Poslední pacienti ji opustili v roce 1983, dnes je v soukromých rukách a chátrá.

„Majitelem je starosta Moldavy Jaroslav Pok. Snažíme se s ním o neutěšeném stavu budovy komunikovat, dostal už i několik pokut, ale víc s tím dělat nemůžeme. Samozřejmě bychom si přáli, aby tam nebyla ruina, ale něco lepšího,“ říká starosta Dubí Petr Pípal.

Dalším výrazným výsledkem průzkumu bylo to, že lidem chybějí informace o těžbě lithia na Cínovci a diskutované stavbě malé vodní elektrárny na potoku Bystřice.

Na levém břehu asi kilometr od města ji chce postavit pražská firma MVE Dubí. Plán od začátku kritizovala veřejnost i vodohospodáři, výstavbě ale už nic nebrání. Investor v červnu uspěl v územním řízení u stavebního úřadu.

Co se týče těžby lithia, tam zatím stále pokračuje geologický průzkum.

„Údaje potřebné pro zpracování finální studie proveditelnosti a přípravu otvírky ložiska již byly z velké části získány a v následujících měsících a letech budou prováděny specializované průzkumy zaměřené na geotechnické a hydrogeologické informace,“ řekl před časem Richard Pavlík, ředitel firmy Geomet, dceřiné společnosti European Metals Holdings (EMH), která těžbu plánuje.

Více než 68 procent respondentů uvedlo, že by chtěli zachovat i budovu sokolovny, kterou město chce zbořit.

„Objekt jsme koupili ve velmi špatném stavu v rámci scelování pozemků v centru Dubí. Chtěli jsme ho prodat jako restauraci, měli jsme i myšlenku, že by tu mohla vzniknout školka. Oprava by ale vyšla na 27 milionů, proto jsme se rozhodli pro odstranění a vznikne tam dětské hřiště,“ vysvětluje Pípal.

Z výsledků dále vyplynulo, že lidem se v Dubí líbí kostel, lázně a příroda, kritizovali naopak prostituci, nepořádek v přírodě i na ulicích, chodníky, problémy s nepřizpůsobivými občany. Zároveň jim ve městě chybějí obchody a multifunkční hřiště.