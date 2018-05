Dubany chtějí stavět cyklostezku, aby školáci nemuseli jezdit po silnici

Děti z Duban na Litoměřicku, které dojíždějí na kole do školy po frekventované silnici do Libochovic, by se mohly brzy dočkat cyklostezky. Využili by ji i turisté při toulkách podél řeky Ohře.