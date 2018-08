VYSÍLÁME: Krajní pravice uspořádala v Dubí protestní shromáždění

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Akce se zúčastní i představitel krajní pravice Marián Kotleba. Ten už je se svými stoupenci na místě. Přijeli ze Slovenska ve dvou dodávkách.

„Protest je nejen reakcí na brutální napadení ze strany cikánů vůči mladíkovi, které se zastal mladé maminky, ale také na současnou bezpečnostní situaci nejen v ústeckém kraji, ale i v jiných regionech,“ vysvětlil pro iDNES předseda Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas.



„Takové setkání představuje spoustu rizik a pokládá různé otázky. Panuje zde kvůli tomu nervozita. Všichni se modlí, aby se nic nestalo a akce neskončila konfliktem. Mluvil jsem s panem Vandasem, ujišťoval mě, že to bude klidné setkání. Tak doufejme,“ sdělil iDNES starosta Petr Pípal . (Více si můžete přečíst zde: V Dubí to vře, muže na místním koupališti napadli „přespolní“).



DSSS - Dělnická strana sociální spravedlnosti (Facebook) AKTUÁLNĚ: Město Dubí souhlasilo s protestem DSSS u městského úřadu



Na základě dnešní dohody mezi předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomášem Vandasem a starostou Dubí ing. Petrem Pípalem akceptovalo Město Dubí místo shromáždění zaměřené proti násilí, rasismu a zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů, které se uskuteční v sobotu 18. srpna 2018 od 13 hodin, u budovy městského úřadu



DSSS vítá rozumný postoj starosty města, který napomůže k poklidnému konání akce, jejíž hlavním cílem upozornit bezpečnostní situaci v Ústeckém kraji.



TISKOVÉ CENTRUM DSSS To se mi líbí (159)Komentáře (7)

Strana očekává účast několika stovek lidí. Demonstrace se zúčastní i představitel krajně pravicové strany Lidová strana Naše Slovensko Marián Kotleba. „Současní politici mají strach pojmenovávat věci pravými jmény. Pokud někdo prosazuje práva menšin na úkor většiny, má to potom důsledky jako například událost v Dubí,“ sdělil iDNES Vandas.

Městu Dubí se nejprve nelíbilo místo, na kterém chtěla DSSS protest pořádat. Nakonec však došlo mezi městem a stranou k dohodě a protest je povolenou akcí.

„Vybrali místo v centru, kde se sbíhají dvě jednosměrné ulice, je tam pošta, úřad. V tu dobu se konají čtyři sňatky a je to jediný výjezd od úřadu. Druhý výjezd je jediný ze sídliště. Pokud by došlo k problému, nikdo se tam nedostane. Proto jsme v souladu se zákonem vydali zákaz a zároveň jsme navrhli náhradní místo, a to Školní náměstí,“ upřesnil starosta Pípal. Informoval o tom Teplický Deník.



Na koupališti v Dubí na Teplicku v skupina útočníků brutálně zbila mladíka. Ten se podle svědka snažil zklidnit roztržku mezi dvěma ženami. Jedna z nich předtím údajně fyzicky napadla ženu, která napomenula romského chlapce, ať v brouzdališti netopí jiné dítě. Incident stále prošetřuje policie.



Sympatizanti hnutí se k účasti na akci svolávali mimo jiné prostřednictvím facebookové stránky; do Dubí jeli hromadně vlakem.