Pět narkomanů zemřelo po dávce, policie se snaží dostat dealery před soud

Policisté označují počet úmrtí za překvapivý. „Jedná se o poměrně významný nárůst. To číslo nás až trochu překvapilo,“ podotkl k tomu šéf odboru obecné kriminality krajské policie Martin Charvát.



Dosavadní vyšetřování podle policistů ukázalo, že jednotlivé případy spolu nijak nesouvisí. „Myslím, že se nám i ty čtyři, které jsou zatím stále ve vyšetřovací fázi, podaří dostat před soud,“ uvedl Charvát.

Případ, který se dostal k soudu, se ale zatím vyvíjí příznivěji pro dealera. Krajský soud jej kvůli pochybnostem obžaloby zprostil. Státní zástupce se ovšem proti verdiktu odvolal, a věcí se tak bude zabývat pražský vrchní soud.

Obžalovanému hrozí 10 až 18 let vězení. Stejná sazba by se týkala i dalších dealerů, jimiž by se soud zabýval.

„Myslím, že si distributoři příliš neuvědomují, co jim hrozí, pokud by právě jejich dávka někoho zabila,“ zmínil vedoucí krajského toxi týmu Milan Rychnovský.

Objasňování takových případů je ale pro policisty enormně složité. „Je v podstatě složitější než vyšetřování vraždy,“ řekl Rychnovský.

„Je těžké prokázat, že právě ta dávka od daného distributora dotyčného toxikomana zabila,“ vysvětlil Charvát.