Kraj s dopravcem se dohodli, autobusy na Děčínsku a Ústecku pojedou

Dnes odpoledne, tedy na poslední chvíli, se dopravce dohodl s majitelem autobusů a vedením kraje, který odmítl TD Busu zaplatit bezmála čtyři miliony korun na uhrazení navýšených nákladů.

Ohledně dalších pěti oblastí regionu, v nichž jezdí TD Bus, se bude nadále jednat. Zatím v nich ale firma působit bude.



„Bohudík jsme našli společné východisko. Do 14. září pojedeme my, od 15. září to převezme Dopravní společnost Ústeckého kraje. Společnost Overline si od nás převezme zpět autobusy, které máme v nájmu, a předá je kraji. My převedeme na kraj část podniku, tedy zaměstnanců a nějakého drobného majetku,“ sdělil Milan Toms, ředitel firmy TD Bus. Převedeno bude asi 80 řidičů.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek věří, že do 14. září bude firma plnit smlouvu tak, jak má. „Poté spoje převezmeme my a pro cestující se nic nezmění, “ přiblížil Komínek.

O dalších oblastech se bude jednat

TD Bus zajišťuje dopravu také v dalších částech kraje, na Litoměřicku, Lounsku či Vejprtsku. O těchto oblastech se podle Tomse povedou další jednání.

„Pokud to bude funkční a bude oboustranný zájem, který z naší strany je určitě, tak můžeme převádět další oblasti tímto způsobem. Chceme tento nevýhodný byznys přenechat kraji v plném rozsahu a co nejdříve. Budeme tam dál jezdit a jednat,“ podotkl Toms.

Smlouva s Ústeckým krajem ohledně zajištění dopravy platí do poloviny příštího roku.

Společnost po kraji požadovala, aby jí do 30. srpna zaplatil necelé čtyři miliony nad rámec smlouvy. Peníze měly jít na uhrazení navýšených nákladů, které vznikly vládními nařízeními z minulých let o nárůstu mezd.

Hrozby trestních oznámení

Firma argumentovala, že s takovým nárůstem nákladů nebylo možné počítat. Kraj naproti tomu uvedl, že si za vzniklé problémy může společnost sama kvůli špatnému hospodaření.



Spor mezi dopravcem a krajem se v posledních dnech vyostřil a začalo se mluvit i o podávání trestních oznámení. Kraj zvažuje, že ho podá, protože jednání firmy označil za vydírání.

„Nemohou nám ale vyhrožovat, že najednou skončí, mají smlouvu až do 30. června 2019 a dopravu zajistit musí. Máme připravené trestní oznámení kvůli vydírání, protože hrát si takto s cestujícími a svádět to na kraj opravdu nejde,“ řekl Komínek.



Toms mu dnes před novináři oponoval. „Jednání byla spousta. V červnu jsme politickou reprezentaci kraje informovali, že problém tu je. Když někomu řeknu, že nemám peníze a nemůžu jezdit, tak je to vydírání? Oznámili jsme to dopředu. Vydírání podle mého vypadá jinak. My naopak hledáme řešení,“ poznamenal Toms.

Firma má personální krizi

Naproti tomu odbory v čele s předsedou Jiřím Kuchynkou chtějí trestní oznámení podat na Komínka a vedoucího krajského odboru dopravy Jindřicha Fraňka.

„Nikdo mé argumenty nebral v potaz. Pan Komínek a Franěk se zaklínali uzavřenými smlouvami. Už čtyři roky upozorňuji, že to špatně dopadne,“ prohlásil Kuchynka.

Toms se zároveň obává případných sankcí od kraje za neplnění smlouvy, protože firma má kvůli personální krizi problém plnit závazky v plném rozsahu a některé spoje už musela vynechat. Ráno třeba nejel spoj ze Suletic, který má konečnou na Telnici.

„Řidiči dnes všeobecně nejsou. U nás situaci ještě zhoršují právě tyto dohady. Zaměstnanci nemohou žít v takové nejistotě a shánějí si práci jinde. Denně řešíme problémy s obsazeností služeb,“ upozornil Toms s tím, že jakákoli sankce by pro společnost mohla být až likvidační.

Podle Komínka se možné uložení sankcí momentálně řeší.