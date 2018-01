Zachránci památek mají zájem o cennou hrobku průmyslníka Dittricha

„Není to záležitost dnů, spíš dlouhodobá. Peníze na opravy získáváme z dotací, ale i vlastní poradenskou činností a pořádáním různých akcí,“ potvrdil zájem o památku místopředseda správní rady spolku Omnium Jakub Děd.



V České republice už spolek investoval miliony korun do oprav asi patnácti sakrálních i světských památek.

„Vybíráme ty, o které nemá nikdo zájem nebo nemá prostředky na jejich opravu. Řadu rekonstrukcí máme rozpracovaných, postupujeme tak, jak dovolí finance,“ vysvětlil Děd.



V Ústeckém kraji spolek opravuje například kostel Zvěstování Panny Marie v Bílině či kapli ve Zlovědicích na Podbořansku.

Dittrichovy kaple se město Krásná Lípa s největší pravděpodobností vzdá. Sice by ji od státu mohlo převzít, má na ni přednostní právo, ale učinilo by tak pouze za podmínek, že stát bude nejprve investovat do nejnutnějších oprav (o chátrání hrobky zde).

Město chce přispívat na opravy

„Stát ale na naše podmínky přistoupit nechce, proto nebudeme mít námitky proti tomu, aby hrobku získal někdo jiný. Už jsem o tom se spolkem Omnium jednal,“ řekl krásnolipský starosta Jan Kolář.

Na radnici v Krásné Lípě se už shodli i na tom, že by spolku bezúplatně převedli pozemek pod hrobkou, jenž městu patří. „To ale musí odsouhlasit zastupitelé, myslím, že se k tomu dostaneme v polovině letošního roku, kdy už by mohlo být jasné, že stát hrobku převedl,“ dodal starosta.

Hrobka Dittricha hrobka je vrcholným dílem slavného německého architekta Julia Carla Raschdorffa

Raschdorff je autorem berlínské katedrály či hrobky německého císaře Fridricha III. v Postupimi. Hrobka v Krásné Lípě je jedinou stavbou, kterou Raschdorff postavil za hranicemi Německa

hrobku nechal pro sebe a svou rodinu vystavět významný krásnolipský továrník a mecenáš umění Carl A. Dittrich v letech 1888–1889

výzdoba je dílem krásnolipského rodáka, malíře Augusta Frinda, jehož továrník Dittrich podporoval



Město uvažuje i o tom, že spolku bude ročně přispívat na opravy. „Byly by to částky v rámci našich možností, odhaduji asi dvě stě tisíc korun ročně,“ sdělil Kolář.

O tom, že osud památky není Krásnolipským lhostejný, svědčí i to, že rekonstrukce se už letos dočká brána oddělující hrobku od městského hřbitova.

„Nabídl se místní umělecký kovář Miloslav Petrášek, že ji opraví zdarma, my mu k tomu poskytneme pouze materiál,“ řekl starosta. Brána by měla být hotová na jaře.

Smlouva o bezúplatném převodu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převodu unikátní památky nebrání. V současné době připravuje smlouvu o bezúplatném převodu ve veřejném zájmu na spolek Omnium.

„Ve smlouvě bude ale zakotvena rozvazující podmínka. To znamená, že tento majetek bude městu Krásná Lípa nabídnut ke koupi z titulu předkupního práva vlastníka pozemku za cenu v místě a čase obvyklou,“ vysvětlil postup mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Pokud Krásná Lípa odmítne a smlouvu se spolkem posvětí ministerstvo kultury, nebude převodu na Omnium nic bránit.

Hrobka Carla A. Dittricha, jejíž součástí je i kaple, je zdevastovaná. Chybějí lavice i oltář, v podzemní kryptě je jen obrovský sarkofág, v němž zřejmě spočívají ostatky průmyslníka.

Sarkofág je vyroben ze čtyř kusů zeleného diabasu, kamene, který se těží u Mikulášovic. V kryptě pak jsou vidět zbytky rakví a zničená výzdoba.

Hrobka bývala dokonce i vytápěná. Nedaleko ní ještě stojí malá kotelna. Vytápění pravděpodobně sloužilo k tomu, aby se v podzemí stavby, kde byly uloženy jednoduché zinkové rakve, dodržovala hygiena při uložení ostatků.