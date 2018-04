Z centra Ústí zmizí po letech nevzhledná díra, investor může začít stavět

8:02 , aktualizováno 8:02

Na deset let oplocenou a opuštěnou jámu vedle paláce Zdar na ústeckém Mírovém náměstí se vrátí stavaři. Investor po letech jednání dostal právoplatné stavební povolení. Z náměstí tak zmizí díra, které lidé říkali „ústecké metro“ a jež se jen plnila odpadky.

Jáma na ústeckém Mírovém náměstí je oplocená a opuštěná už řadu let. Teď se zdá, že by se to mohlo změnit. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA