Středověký Mederův dům v Žatci se dočká záchrany, oprava začne letos

„V současné době finišuje zpracování projektové dokumentace, následovat bude soutěž na dodavatele stavby. Pokud vše poběží jako dosud, mohli bychom v létě dům předat stavební firmě,“ říká Petr Antoni, předseda Spolku Mederova domu.

Spolek nedávno získal pozdně gotickou památku do vlastnictví od soukromé firmy.



Stavební práce a vybudování výstavní expozice mají probíhat v několika etapách. Jako první budou na řadě statické práce, následně vyklízení suti souběžně s archeologickým průzkumem. „Dobu opravy odhaduji do dvou let,“ míní Antoni.

Náklady na záchranu památky z přelomu 14. a 15. století jsou vyčísleny zhruba na 24 milionů korun. Spolek předpokládá, že soutěž na zhotovitele by je mohla snížit a posunout blíž k dvacetimilionové dotaci. Ovšem i tak musí stavbu nejdříve zaplatit a až teprve po dokončení mu bude dotace proplacena.

„Řídíme se zásadou, že kdo se bojí, nedokáže nic. Věříme, že předfinancování nebude neřešitelný problém, jednáme o různých variantách. Jednou z nich je půjčka, plánujeme také charitativní koncert, několik firem nám poskytlo sponzorský dar a další máme přislíbené, což nás těší,“ přibližuje Antoni.

Muzeum připomene i rodinu

V objektu, který je v srdci památkové rezervace, má vzniknout malé muzeum. Expozice připomene stavební historii objektu, ale i Mederovu rodinu, která dům koupila v roce 1919. Zahrnovat bude jak dobové dokumenty, tak interaktivní prvky.

„Bude to kombinace zážitkové a naučné expozice. Nebudeme dublovat nic, co už v Žatci k vidění je nebo se plánuje. Výsledkem bude veřejnosti přístupný historický dům se zajímavou expozicí,“ líčí Antoni.

Kamenný objekt je jedním z nejhodnotnějších středověkých městských domů. První písemná zmínka se objevuje v městské knize roku 1560. Od roku 1959 je objekt značně zchátralý.

Tehdejší majitel se pustil neodborně do opravy střechy, na krov položil eternitovou krytinu, ovšem zadní křídlo nechal nezastřešené. Dům už se pak nepodařilo uvést do uspokojivého stavu a na začátku 80. let se kvůli tomu zřítily krovy i střecha.

Dnes už je zničená či napadená dřevomorkou i většina ostatních dřevěných konstrukcí, interiér pak je navíc částečně zasypán zeminou, která je zarostlá.

Mederův dům též zvaný Mederhaus na loňských záběrech: