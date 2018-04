Most na D7 ještě celý nestojí, a už se bourá. Kvůli chybě stavařů

Rozestavěná mostní konstrukce musela k zemi kvůli nekvalitnímu betonu, který stavitel použil.

„V rámci naší kontroly byla zjištěna neodpovídající odolnost mostní konstrukce vůči chemicky rozmrazovacím látkám,“ uvedl Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), investora stavby.

Zjednodušeně řečeno: most by „trpěl“ například při zimním solení. „Nedodržená receptura betonu by měla za následek chemické reakce, které by degradovaly beton a urychlovaly by také proces reznutí,“ podotkl šéf oddělení komunikace ŘSD Jan Rýdl.

To by v důsledku mělo zásadní vliv na životnost mostu. Státní organizace přitom plánuje, že by měl vydržet až sto let.

ŘSD na nekvalitní beton přišlo poté, co na místě stavby odebralo vzorky a nechalo je testovat ve své laboratoři.

Postavená byla už více než polovina konstrukce

„Jakmile jsme měli výsledek, stavbu jsme hned zastavili,“ řekl Rýdl. V tu dobu byla postavená více než polovina mostu. „V tak pokročilém stadiu jsme na to přišli z prostého důvodu. Zkoumání vzorků trvá až tři měsíce,“ vysvětlil Rýdl.



„V žádném případě se nejedná o chybu projektu, ale o chybu zhotovitele a demolice jde plně k jeho finanční tíži,“ podotkl Jan Studecký.

Zmíněným zhotovitelem je firma Silnice Group. Demolici i stavbu nového mostu musí zaplatit ona. Je s tím srozuměná, podle všeho na to ovšem nehodlá být sama.

„To břímě neseme my a určitě ho z velké části přeneseme na dodavatele materiálu,“ řekl České televizi předseda představenstva společnosti Karel Rypl. Půjde o několik milionů korun.

„Po zbourání nosné konstrukce a částečně i podpěr postaví zhotovitel objekt nově tak, aby mimo jiné odpovídal normativním požadavků ve vztahu k odolnosti vůči výše zmiňovaných chemicky rozmrazitelným látkám,“ dodal mluvčí Studecký.

Státní organizace slibuje, že nepříjemná událost nijak neohrozí termín dokončení a zprovoznění čtyřkilometrového úseku mezi Postoloprty a Bitozevsí. „Technologicky to lze stihnout,“ dodal Rýdl.

Celá dálnice má být hotová v roce 2024

Stavba úseku začala v roce 2016 a celkové náklady mají vyjít na bezmála 400 milionů korun.

Celá dálnice, která bude spojovat Prahu s Chomutovem, má být dostavěná nejdříve v roce 2024. Její délka bude 82 kilometrů. V současné době je v provozu přes 40 kilometrů.

Konkrétně právě Postoloprty o sobě v souvislosti s dálnicí D7 daly už jednou vědět. Stavbě komunikace, respektive obchvatu, totiž stojí v cestě zdejší fotbalové hřiště. Po vleklých jednáních se nakonec rozhodlo, že se hřiště posune, přičemž náklady uhradí stát.