Zámku v Děčíně se vrací část cenné bibliotéky šlechtického rodu Thunů

„V roce 1900 měla knihovna Thunů 65 244 svazků, do 30. let minulého století, tedy do doby, kdy Thunové zámek opustili, jich přibylo dalších až 30 tisíc,“ přibližuje někdejší mohutnost bibliotéky ředitelka zámku Iveta Krupičková.



Sbírka tisků a rukopisů v těch dobách zabírala největší zámeckou místnost, byla největší kolekcí předmětů, kterou Thunové nashromáždili.

Knihovna přitom sloužila jako veřejná, kdokoli ze zájemců sem mohl přijít a ze svazků studovat.

Po konfiskaci majetku Thunů v roce 1945 se velká část kolekce rozprodala po antikvariátech a pouze část jich převzal stát.

Teď budou knihy z jeho fondu vystavené v místnosti, která dříve sloužila jako takzvaná malá či příruční knihovna. Podobu nově vyrobených regálů inspirovaly staré fotografie.

Nejvzácnější knihy skončily u sběratelů

„Nechali jsme je vyrobit tak, aby ke knihám byl neustálý přívod vzduchu. Přední strana je mřížkovaná, zadní stěna plátěná,“ říká ředitelka.

K nejcennějším kusům sbírky patřily tři stovky rukopisů. Mezi nimi například iluminované středověké kodexy, důležité prameny k českým dějinám jako třeba jeden z opisů Dalimilovy kroniky, paměti pobělohorských emigrantů či nejstarší dochovaný opis kroniky Bartoška z Drahonic z dob husitských válek.

Kromě toho v ní byla stovka prvotisků a více než tisíc tisků z 16. století.

„Tyto knihy už bohužel nemáme, skončily v nejrůznějších, i soukromých sbírkách. Kolega po nich pátral, některé objevil i ve Florencii či Spojených státech. Ale i přes masivní ztráty jde stále o velmi zajímavý soubor, který obsahuje 15 rukopisů a řady cenných starých tisků,“ upozorňuje Krupičková.