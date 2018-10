Za střelbu u romského tábora na Děčínsku dostal soused podmínku

Podle soudu se Kout dopustil výtržnictví. Obžalovaný již dříve jakoukoli vinu odmítl. Hrozily mu až dva roky vězení. Soudce přihlédl ke skutečnosti, že nebyl nikdy trestán. Rozsudek zatím není pravomocný.

Incident se odehrál v létě 2016 v místě, kde byl na táboře romský pěvecký sbor. Jeho účastníci již dříve uvedli, že majitel pozemku sousedícího s areálem tábora opakovaně střílel do vzduchu a děti ze sboru častoval rasistickými nadávkami.

„Děti byly pochopitelně bujaré, takže výskaly, samotné proběhnutí kolem sousedova domu ovšem trvalo asi minutu. Ten pán na ně ovšem vylítl a začal na ně pokřikovat: ‚Vy černý cigáni běžte do ...‘, a podobná hesla. Pak vystřelil do vzduchu,“ uvedla tehdy vedoucí romského sboru Ida Kelarová.

Tvrdila, že soused střílel opakovaně a že se agresivně choval přímo v areálu tábora.



Střelba podle dalšího z účastníků tábora Petera Bílého děti vystrašila.

„Ty nejmladší za námi přiběhly do kuchyně a plakaly. Říkaly, že na ně někdo střílel, nějaký pán,“ vypověděl u děčínského soudu další dospělý účastník tábora Peter Bílý.

Řekl, že byl také u incidentu, kdy podle něj Kout přišel do areálu tábora a hádal se s jedním z pořadatelů. „Říkal, že je zm.. cikánskej a buzerant,“ doplnil ve výpovědi Bílý.

Kout jakoukoli vinu odmítá. Uvedl, že do vzduchu střílel při výcviku svého psa. Tomuto vysvětlení však soud neuvěřil.

Kout s rodinou v domě žije asi osm let, předtím nemovitost sloužila jako rodinná chalupa. Jeho soused Přemysl Mastík potvrdil slova Koutových blízkých, že z areálu tábora je slyšet hluk téměř neustále. A hlučný podle něj byl i předloňský tábor sboru.

„(Hluk) byl nad normu toho, co se dá tolerovat. Opět to bylo komentováno jiřetínskými občany, co se zase děje, že bubny jsou slyšet až na náměstí,“ vypověděl Mastík. Podle něj byl hluk z tábora neustálý kromě přestávek na jídlo.

Archivní video z koncertů romských dětí na táboře: