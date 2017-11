Cesta přes Děčín se dále komplikuje, jezdí se jen po polovině mostu

V Ústecké ulici se na kruhové křižovatce u Teska betonovými zátarasy uzavře nájezd na most, bude se jezdit obousměrně jen po jedné jeho části a změní se tím situace i na dalších sjezdech a nájezdech.



„Tato nová omezení ještě víc zkomplikují dopravu ve městě. Bohužel v tuto chvíli není jiná možnost, než se maximálně obrnit trpělivostí,“ říká primátorka Marie Blažková.

Největší změna nastane při příjezdu do města od Ústí nad Labem. Z kruhového objezdu u Teska bude možné jet pouze na parkoviště k obchodnímu centru a vpravo do ulice Předmostí ke sjezdu z Nového mostu. Ten se nyní změní na obousměrný a začne sloužit i jako nájezd na most.

„Toto místo se zde stane jediným nájezdem a sjezdem na severní polovinu mostu, po níž se teď bude jezdit v obou směrech. Jižní část mostu bude otevřená pouze od nájezdu u plavecké haly směrem k Benešovu nad Ploučnicí,“ upozorňuje mluvčí města Markéta Lakomá.

Postup stavby do konce roku chce ŘSD částečně zprůjezdnit klíčové Pětimostí – měl by se otevřít alespoň jeden z podjezdů v jednom směru, aby se ulehčilo dopravní situaci uvnitř města

příští rok v dubnu by mělo dojít k napojení Nového mostu na budovanou mostní konstrukci Vilsnické spojky a otevření celé trasy

nová část trasy bude stát víc než půl miliardy korun a je dlouhá 1 900 metrů



Z křižovatky u sjezdu a nájezdu na most v ulici Předmostí zůstane zachován i průjezd podél řeky ke kruhovému objezdu u Mototechny a opačně.

Řidiči sjíždějící z Nového mostu však nově na této křižovatce nebudou moci odbočit rovnou vlevo směrem k Mototechně. Čeká je nejprve smyčka přes kruhový objezd u Teska, který objedou a vyjedou z něj zpět do ulice Předmostí v opačném gardu.

Změny i na druhém konci mostu

Změny čekají řidiče i na druhém konci mostu, z jehož severní poloviny nejde odbočit přímo na Českou Kamenici a Rumburk. Z mostu nejprve sjedou do Benešovské ulice a tam před čerpací stanicí odbočí vlevo do Lipové ulice.

Ta je přivede ke Kamenické ulici, kde půjde odbočit jak vpravo na Českou Kamenici, tak vlevo do centra Děčína.

Na Vilsnickou spojku za více než půl miliardy korun, průtah městem, který má odvést dopravu z centra města, čeká Děčín více než 30 let. Stavět se začala loni v září a hotová má být v příští rok v dubnu (psali jsme o tom zde).

Kvůli nečekaným překážkám už během stavby došlo k více než stovce změn kvůli inženýrským sítím, navážkám, ale i nálezům neznámých betonových objektů.

„Narazili jsme i na starou munici, zakopané nádrže s ropnými látkami či řadu archeologických nálezů,“ zmínila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Termín dokončení stavby to ale podle ní neohrožuje – a ještě do konce roku se prý má městu naopak i trochu ulevit. „Chceme aspoň zčásti dopravě odlehčit a otevřít jeden podjezd Pětimostí,“ uvedla Ledvinová.