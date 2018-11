Nový majitel domu zvýšil nájem a zavedl kauce, nájemníkům se to nelíbí

Lidem se nelíbí, že jim majitel zvýšil nájmy o 20 procent, kritizují i nově zavedenou kauci ve výši 15 tisíc korun a měsíční platbu 800 korun za úklid domu a svícení na chodbách.



„Nelíbilo se mi, že vyhrožovali, že tu od listopadu bydlíme načerno v jejich bytě. Kam bychom před Vánoci s dětmi šli? Teď už mám novou smlouvu na tři měsíce, pak se uvidí. Platíme holý nájem za byt 3+1 pět a půl tisíce korun, se všemi poplatky 11 500 korun. To mi nevadí, jinde je to stejné nebo dražší, ale to jednání,“ uvedl nezaměstnaný Vlastimil.

Čtyřpodlažní panelový dům se sedmi vchody a 70 byty vlastní bytové družstvo Rakovnická od tohoto měsíce.

„Nasadili jsme psychologicky tvrdé smlouvy, které nás chrání v případě soudních sporů. Neplatiči nás mohou snadno zničit, ale my chceme dům spravovat. Je 50 let neopravovaný,“ řekl Ladislav Matějček, děčínský podnikatel, správce bytového družstva a rovněž jeho spolumajitel.

„Smlouva je hodně přísná, zejména za nevyklizení bytu nebo pokud má někdo v bytě štěnice a nenahlásí to. Dostane výpověď a pokutu. Pracujeme ve vyloučených lokalitách, máme s tím zkušenost i úspěchy se získáváním práce pro některé obyvatele,“ dodal Matějček.

Řada obyvatel s výší nových nájmů nesouhlasí. „Platila jsem se všemi zálohami 6 840 korun nyní to má být devět tisíc za byt 2+1. Nechápu placení úklidu domu,“ řekla rozzlobeně Anna. „Hodně lidí chce odejít, další zvažují žalobu,“ doplnila její sousedka.

Realitní kanceláře v okolí nabízejí pronájem od čtyř do šesti tisíc korun. „Naše nájemné je tržní. Za byt 1+1 čtyři tisíce, za 3+1 maximálně pět a půl tisíce. Po schůzce lidé pochopili, že nejsme zlatokopové, nyní dolaďujeme smlouvy k vzájemné spokojenosti,“ přiblížil Matějček.

Jedním z velkých sporů bylo i to, že zde žijí lidé, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou. To družstvo chtělo změnit, ale po schůzce s nájemníky od toho ustoupilo.

„Nevěděli jsme, že tu je asi 15 seniorů, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou. Vyjdeme jim vstříc, dostanou stejnou smlouvu,“ vysvětlil Matějček.

To potvrdila i Marie, která v domě, který původně patřil firmě Desta, bydlí půl století. „Pro nás se situace vyřešila, platí staré smlouvy, jen se o 20 procent zvýší nájem, na což majitel má podle právníků nárok. Původně jsem platila ve 2+1 nájem 2 870 a nyní 3 500 korun,“ sdělila Eva.

Primátor situaci kritizuje

Do sporu se vložilo také město. „Situace kolem domu v Rakovnické se mi absolutně nelíbí. Už teď jde o rizikovou lokalitu (nedaleko je problémová ubytovna v Zelené ulici, kde už nově příchozí obyvatelé nedostávají doplatky na bydlení – pozn. red.). Nehodlám připustit, aby se zhoršila bezpečnostní situace nebo životní podmínky lidí, kteří v domech žijí mnohdy desítky let. Společně s právním zástupcem města hledáme možnosti, jak jim pomoci,“ popsal nový děčínský primátor Jaroslav Hrouda.

Primátor zdůraznil, že pokud se prokáže nemorálnost či protiprávnost části nájemních smluv, bude vedení města postupovat nekompromisně.

Nyní původní i nové smlouvy nájemníků kontroluje děčínská občanská poradna.

„Jakmile dojde k dohodě o nových smlouvách, budou předány k posouzení městskému právníkovi. Viděli jsme staré smlouvy na byt 3+1 s holým nájmem necelé dva tisíce korun. To opravdu není obvyklý nájem, některé smlouvy jsou hodně staré, podle jedné se naposledy nájem zvyšoval v roce 2012,“ poznamenala vedoucí občanské poradny Jarmila Dlouhá.