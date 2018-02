Po nenávistných urážkách prvňáčků dostala škola statisíce ze sbírek

13:02 , aktualizováno 13:02

Základní škola v Teplicích, která loni čelila na internetu rasistickým útokům vůči tamním žákům různých národností, získala 225 tisíc korun ze sbírky v rámci kampaně „Oni je do plynu. My je do škol!“. Část peněz škola použije na nákup tabletů pro prvňáčky a zbytek pro další vzdělávání školáků i učitelů.