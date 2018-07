Bílina hostí legendární kachny, přijeli nadšenci ze šesti zemí Evropy

„Nejprve šlo o sranda akci pro pár lidí, ale teď už za námi jezdí zhruba tři stovky nadšenců ze šesti zemí Evropy. Do kempu už se téměř nevejdeme,“ líčí jeden z pořadatelů Zdeněk Butala.



Setkání citroënů pořádá se čtyřmi svými přáteli, kteří pocházejí také z Bíliny – Jakubem Jaklem, Jindřichem Vážným, Lukášem Strakou a Markem Němečkem. Říkají si Citrofon Bílina.

Akce začíná v pátek, kdy zahraje živá kapela, řada majitelů vozů ale přijede na místo už s předstihem v průběhu týdne. „Líbí se jim u nás, kemp je hezký,“ podotýká pořadatel.

V sobotu čeká na účastníky hlavní program, od 10 hodin se jede spanilá jízda do nedalekého Duchcova.

Vrcholem bude tombola s překvapením

„Ukážeme přátelům, jak vypadá místní zámek a že zde žil Casanova. A stejně jako každý rok uděláme hromadnou fotografii účastníků. Poté se přesuneme zpátky do Bíliny, kde večer opět zahraje živá kapela,“ popisuje Butala.

Vrcholem druhého dne bude losování bohaté tomboly. „Letos jsme to pojali jako oslavu kulatých narozenin kachny. Je to totiž právě 70 let, kdy byl model CV2 světu představen,“ připomíná Butala.

„K tomu se bude vázat i hlavní cena v tombole, která je nejlepší za celou dobu pořádání našich srazů,“ uvádí pořadatel s tím, že konkrétnější být nemůže. Je to prý překvapení a nerad by ho prozradil.

V neděli dopoledne se pak účastníci setkání pomalu rozjedou domů. „Někteří možná při pěkném počasí využijí možnosti vykoupat se na bílinském koupališti,“ podotýká Butala.