Chomutov i nadále povede primátor Marek Hrabáč z hnutí ANO

Novou vládnoucí koalici ve městě tvoří vítězné ANO spolu s Novým Severem a KSČM. Její složení politici oznámili na začátku listopadu poté, co se vyřešila stížnost na volby, o níž nakonec krajský soud nemusel rozhodovat, protože ji stěžovatel (ve volbách neúspěšné hnutí PRO Zdraví a Sport), vzal zpět.

Koalice má v 35členném zastupitelstvu většinu dvaceti mandátů. Pro Hrabáče nicméně hlasovalo celkem 24 zastupitelů, pro jeho náměstky 23. „Jsem samozřejmě rád, že mohu pokračovat v započaté práci,“ uvedl Hrabáč s tím, že prioritami pro něj budou například parkování nebo bezpečnost.

V 11členné radě města má ANO pět křesel, Nový Sever čtyři a komunisté dvě.

Trojice koaličních partnerů byla součástí také předchozího vedení města. „Nějakou dobu spolu působíme ve vedení města a funguje to. Máme podobné programy. Je to tedy logická volba,“ řekl MF DNES už dříve Hrabáč ke složení koalice.

V ní v minulém volebním období působila také ještě ČSSD, která tedy nyní usedla do opozičních lavic. „Tři strany se rozhodly a dohodly. Tak to zkrátka je. To je politika,“ okomentoval sociální demokrat Jan Mareš.