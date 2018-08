Národní park České Švýcarsko zakázal kvůli riziku požárů vstup do lesů

Zákaz vydala na základě žádosti správy národního parku města Rumburk, Varnsdorf a Děčín, v jejichž správním obvodu se České Švýcarsko nachází.

V Děčíně šli dokonce ještě dál, vedle lesů národního parku zapověděl zdejší magistrát vstup i do všech ostatních lesů, tedy do těch, které patří firmám nebo obcím.

„I když se turisté můžou po značených stezkách pohybovat, nesmějí kouřit, rozdělávat ohně a taky apelujeme na ty, kteří například v jeskyni víl nebo u některých pietních míst zapalují svíčky, objevili jsme tam hořící svíčky v plastových obalech,“ řekl mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Stejně jako pěší nebo cykloturisté se musejí v parku chovat i horolezci. Lezení po značených trasách ale zakázáno není.

Do lesů parku mohou nyní vstupovat jen lidé, kteří patří do takzvané výjimečné skupiny. Jsou to strážci parku, jeho zaměstnanci a také dělníci firem, kteří v lesích pracují. Samozřejmě také záchranáři či hasiči.

Hořelo třikrát, z toho dvakrát kvůli turistům

V lesích národního parku hořelo od začátku sezony zatím jen třikrát. Ve dvou případech byl na vině člověk. V jednom místě požáru našli hasiči dokonce i ohořelé buřty, ve třetím případě zapálil les pravděpodobně blesk.

„To, že hořelo jen třikrát, říkám samozřejmě v uvozovkách, každý požár může mít pro park nedozírné následky,“ podotkl Salov.

Připomněl, že do lesů v okolí národního parku jezdí hasiči několikrát za týden. „Na německé straně parku už hořelo čtrnáctkrát. I proto zakázali tamní správci vstup do parku, a to v noci od 21 do 6 hodin. V tu dobu nesmějí turisté ani na značené cesty, mimo uvedenou dobu zatím ano,“ zdůraznil mluvčí.

Striktní zákaz vstupu do lesů platí až do 31. října nebo do odvolání také v části ústeckého okresu. V uplynulých týdnech totiž vzniklo v oblasti už patnáct požárů.

„I proto jsme na žádost vlastníků lesa opatření vydali. Lidé proto nemohou chodit ani po turistických cestách v lesích, pokud nejsou vedeny jako komunikace. Zákaz se vztahuje i na skalní město Tisá, protože tento prostor je celý vedený jako lesní pozemek,“ vysvětlila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Nařízení se týká vedle Tisé i Chabařovic, Chlumce, Chuderova, Libouchce, Malého Března, Petrovic, Povrlů, Přestanova, Ryjic, Telnice, Ústí nad Labem, Velkého Chvojna a Zubrnic.

Do 31. srpna je pak rovněž zapovězen vstup do lesů v části Teplicka.