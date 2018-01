Česká Kamenice zvažuje, jak využít pozemek po bývalé továrně Benar

Benar byl zbořen před lety, když zmizel i komín, zůstala v areálu už jen jedna budova.

„Územní plán místo charakterizuje jako smíšenou zónu. To znamená, že by mohla být využita k bydlení, oddechu, a kdyby se tam něco vyrábělo, bylo by to jen v nějaké drobné provozovně, třeba pekárně či truhlárně,“ řekl místostarosta Otakar Mareš.



„Rozhodně nepočítáme s tím, že by tam byla průmyslová zóna,“ upozornil Mareš.



Zbylá tovární budova čeká na rekonstrukci

V letošním rozpočtu však město s velkými úpravami prostranství nepočítá. „O tom, co konkrétně bychom tam chtěli, průběžně budeme jednat. Pokud bychom se dohodli třeba na tom, že postavíme hřiště či uděláme jen parkovou úpravu, můžeme využít rozpočtové změny,“ poznamenal Mareš.

Výše zmíněná poslední budova v areálu je podle něj v dobrém stavu. „Dokonce jsme měli projekt, který počítal s výstavbou komunitního centra pro seniory. Jenže na to nám v rozpočtu nezbývají peníze,“ dodal Mareš.

Připomněl, že město žádalo o dotaci na rekonstrukci stávajícího domova pro seniory a nedostalo ji. „Nevěřím proto, že bychom ji dostali na komunitní centrum,“ řekl Mareš.

Pokud by se přihlásil investor, který by budovu zrekonstruoval a provozoval by v ní třeba právě domov pro seniory, město by se tomu podle místostarosty nebránilo.

Kuriózní zbourání komínu bývalého Benaru v České Kamenici (22. 12. 2017)

