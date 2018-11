Podraží voda v Ústeckém kraji, či ne? Čeká se, jestli stát sníží DPH

Zvýšení ceny vody tak zůstává pod mírou inflace, která se pohybuje kolem 2,3 procenta.



I tak ale Severočeská vodárenská společnost (SVS), se svou cenou těsně pod hranicí sta korun, patří k nejdražším dodavatelům pitné vody v Česku.

Její cena se ale ještě může od začátku roku změnit. „Přestože jsou investice do obnovy a oprav i nadále masivní, SVS cenu vody nenavyšuje ani o míru inflace. S trochou nadsázky tak můžeme hovořit o tom, že cena vody vlastně reálně klesá,“ říká generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

„Ostatně o snížení ceny vody lze stále ještě hovořit i pro rok 2019. Pokud stát sníží u vody sazbu DPH, jak avizoval, a legislativně se to stihne do konce roku, SVS toto snížení do ceny vody plně promítne,“ poznamenává.

Jak Špičák dodává, v tom případě by obyvatelé severních Čech, které vodou zásobuje SVS, zaplatili o 4,32 koruny za kubík méně.

Průměrná spotřeba vody na obyvatele severočeského regionu činí 89 litrů za den, za něž v přepočtu zaplatí každý obyvatel v příštím roce 4,53 koruny.